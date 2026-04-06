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▲林哲瑄引退日，寫給媒體的信。（圖／悍創運動行銷提供）

▲林哲瑄引退日，寫給悍將幕後工作人員的信。（圖／悍創運動行銷提供）

▲林哲瑄引退日，寫給隊友、教練團的信。（圖／悍創運動行銷提供）

中華職棒富邦悍將外野手「釣蝦」林哲瑄，昨（5）日正式高掛球鞋，20年職棒、12年中職球員生涯劃下句點。林哲瑄昨日賽前感性的透過3封信，分別向媒體、幕後人員及悍將戰友致謝。他在信中指出，職業生涯最驕傲的事，就是跟隊友們一起在場上拼搏，「在你們身上，我看到的除了技術，更是『團隊』真正的意義。」林哲瑄強調，想贏的那顆心，永遠不會改變，未來將換位置，繼續守護這支球隊。林哲瑄昨日在引退賽扛開路先鋒、守中外野，留下1打數1安、1得分的完美成績，在守備端接完職業生涯中最後1顆飛球後，在全場球迷的掌聲中光榮退場，正式高掛球鞋，結束20年職業球員生涯。昨日賽前，林哲瑄透過3封信，分別向媒體、幕後人員及悍將戰友致謝。林哲瑄向媒體說，「感謝各位多年來的關注與報導，陪伴我走過職棒生涯的每一個階段。無論高低起伏，謝謝你們始終以專業與溫暖的角度記錄著我。今天的引退，不只是結束，更是另一段旅程的開始。謝謝大家，也祝福各位一切順心平安。」林哲瑄對悍將的幕後夥伴說，「謝謝你們這些年在各自崗位上的付出，讓我能無後顧之憂地專心比賽。很多時候，場上的一切其實都來自你們在背後的努力與堅持，真的很感謝有你們一路相挺。」林哲瑄進一步表示，「接下來，將以不同的身份繼續留在這個團隊，從球員轉換為教練，重新學習、重新出發，「未來還有很多需要向大家請教的地方，也請你們多多指教與幫忙。能夠繼續和大家一起為悍將努力，是我的榮幸，謝謝你們。」最後林哲瑄也向戰友、學弟以及教練團說出心裡話，「謝謝你們這些年的陪伴。能穿著同樣的球衣與你們在場上拼搏，是我職業生涯中最驕傲的事。那些一起揮汗如雨、一起吶喊贏球，甚至在低潮時彼此扶持的日子，都是我這輩子最珍貴的勳章。」林哲瑄說，在隊友身上，看到的除了技術，更是「團隊」真正的意義，「謝謝你們讓我明白，我們不只是隊友，更是一家人。接下來，我將卸下球員身份，換個位置繼續守護這支球隊。角色不同，但那顆想贏球、想與你們並肩作戰的心，永遠不會變。往後的日子，無論場上場下，還請繼續多多指教。謝謝大家。」