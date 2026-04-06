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▲弗拉格(Cooper Flagg)在湖人禁區橫衝直撞，面對湖人雜亂無章的防守與遲來的包夾，這名天才球員幾乎是以一人之力摧毀了紫金軍團的最後防線。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今（6）日在客場以128：134不敵達拉斯獨行俠，這場比賽從開球的那一刻起，紫金軍團就陷入了令人窒息的被動局面。全場比賽湖人幾乎都處於落後追趕的劣勢，最終只能吞下敗仗。在唐西奇(Luka Doncic)與里夫斯(Austin Reaves)兩大持球核心缺陣後，湖人的攻守兩端徹底崩盤，暴露出陣容深度與教練團策略的致命缺陷。最令球迷感到憤怒與不解的是湖人在防守端的策略崩盤。在這場高張力的對決中，湖人教練團竟然讓身高與對抗性完全處於劣勢的肯納德(Luke Kennard)，去單防對方進攻核心弗拉格(Cooper Flagg)長達一整場比賽，弗拉格幾乎是輕鬆寫意地在肯納德頭上予取予求。更令人莫名其妙的是，教練團直到比賽最後關頭才要啟動包夾，這種後知後覺的調度無異於自殺。除此之外，缺乏唐西奇、里夫斯的陣容在場上的防守呼應也是一場災難。場上不斷出現漏人與腳步跟不上的情況，球員間缺乏基本的溝通，導致對手在進攻端打得太過輕鬆。這種結構性的防守隱憂，若無法透過教練團的戰術調整來彌補，對於接下來的賽程來說絕對是毀滅性的災難。進攻端同樣面臨著「無人能一錘定音」的窘境。儘管最後時刻湖人一直試圖追分，卻始終無法翻轉戰局，核心原因在於41歲的詹姆斯(LeBron James)在下半場後體能明顯下滑。隨著體力支撐不住，詹姆斯的得分侵略性隨之銳減，直接阻礙了球隊在關鍵球的把控能力。當詹姆斯無法強行進攻，湖人的進攻體系便瞬間瓦解。八村壘本質上僅是一個終結點，缺乏自主創造進攻的手段；而肯納德在被推上主控位置後，命中率更是從17投5中的慘淡數據中看得出其心有餘而力不足。其餘邊緣球員更是無法在關鍵時刻站出來分擔壓力。這一切都在說明，現在的湖人無比想念唐西奇與里夫斯那種能撕裂防線、穩定軍心的持球資源。湖人困境預計將持續到季後賽開打。現在最大的懸念在於，即便兩大核心及時復出，這支在例行賽末段被打得支離破碎的湖人隊，究竟還有多少戰鬥力？在唐西奇與里夫斯缺陣的這段時間，湖人必須抓緊每一秒鐘進行殘陣磨合，但這對這群邊緣球員與高齡的詹姆斯來說，壓力實在太過沉重，湖人季後賽之旅恐怕將在首輪就畫下句點。