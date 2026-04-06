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金州勇士隊今（6）日在大通中心迎來當家球星柯瑞（Stephen Curry）的傷癒復出，儘管現場氣氛因柯瑞回歸而沸騰，但場上的火藥味卻在比賽中段瞬間引爆。勇士悍將追夢格林（Draymond Green）與火箭前鋒小賈巴里·史密斯（Jabari Smith Jr.）發生激烈肢體衝突，兩隊球員一度圍成一圈對峙，而曾與格林並肩作戰多年的「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在旁全程目睹，甚至露出了意味深長的笑容。衝突發生在比賽下半場。當時格林在底線持球遭遇史密斯的強力壓迫，眼看即將被逼出界外，格林果斷將球用力砸向史密斯身體以爭取球權。隨後兩人發生近距離的身體接觸與推擠，言語交鋒更是激烈，場面一度陷入失控邊緣。眼見衝突即將擴大，兩隊人馬立刻圍攏。目前效力於火箭隊的杜蘭特展現老大哥風範，第一時間拉住年輕的史密斯，避免其做出過激行為。有趣的是，對格林火爆脾氣再熟悉不過的杜蘭特，在衝突平息後被捕捉到露出一抹神祕且玩味的笑容，彷彿早已預見這位前隊友的「正常發揮」。本場比賽是柯瑞因「跑者膝」缺陣27場後的首秀。他在首節末段替補上陣，並迅速投進一記三分球，帶領勇士在首節取得31：26領先。然而，火箭隊在杜蘭特半場15分的火力支援下，次節打出11：0的高潮反超比分，半場打完以55：53領先。進入第三節後，勇士防守端無法有效限制火箭進攻，導致難以發動擅長的攻防轉換，比分逐漸被拉開至雙位數。目前勇士戰績位居西區第10，距離季後賽門票仍有兩輪附加賽的艱難考驗。球團今日讓柯瑞復出的主要目的在於尋找比賽手感，但防守端的漏洞與場上的突發衝突，顯示這支老牌勁旅在季後賽衝刺期仍面臨嚴峻挑戰。