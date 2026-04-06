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洛杉磯湖人今（6）日以128：134不敵達拉斯獨行俠，目前戰績與丹佛金塊完全相同，金塊近期則是豪取8連勝，持續向西區前段班衝刺，而明尼蘇達灰狼目前排名西區第6名，領先鳳凰城太陽有3場勝差，在例行賽剩餘4場比賽的情況下，幾乎已經鎖定西區第6名的席次，湖人在唐西奇（Luka Doncic）受傷的情況下，季後賽前景堪憂，但本季的交手紀錄來看，湖人若能穩住西區第3名，並在季後賽首輪對上灰狼，對於湖人來說是最理想的情況。灰狼今日以122：108不敵夏洛特黃蜂，吞下近期三連敗，而太陽則是以120：110擊敗芝加哥公牛，灰狼錯失提前晉級季後賽的機會，在愛德華茲（Anthony Edwards）與里德（Naz Reid）都有傷在身的情況下，穩守西區第6名對於灰狼來說是最好的選擇。湖人本季例行賽交手灰狼三場都拿下勝利，場均拿下121.3分、41.7個籃板以及30.3次助攻，且另一重點在於，愛德華茲與唐西奇目前皆因傷缺陣，若兩人在都能在季後賽首輪回歸，預計都需要一段時間找回狀態，這也給湖人更多的喘息空間。若湖人最終以西區第4名晉級季後賽，依目前的排名來看，對手將會是火箭，湖人本季交手火箭3場，拿下2勝1敗，場均得分為106.7分、30.3個籃板以及22次助攻，整體數據相較於對上灰狼，有著明顯的落差，且火箭目前陣容完整、年輕，整體衝擊力要比灰狼來的出色。在艾頓（Deandre Ayton）表現不如預期的情況下，若湖人對上火箭，面對申京（Alperen Şengün）領軍的禁區，恐怕將會成為湖人的劣勢。對於湖人來說，不論季後賽首輪對上灰狼或是火箭，主要關鍵都在於唐西奇能否即時回歸，在「詹皇」詹姆斯（Lebron James）宰制力下滑，且里弗斯（Austin Reaves）左側腹斜肌二級拉傷，導致例行賽報銷，且有可能影響季後賽的情況下，湖人勢必得祈禱唐西奇能夠健康出賽，否則無論首輪對上哪一支球隊都是硬戰。