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今（6）日於洛杉磯天使主場對陣西雅圖水手隊的比賽中，明星外野手楚奧特（Mike Trout）以「第2棒、中外野手」身分先發上場。然而他在第八局的打席中，左手遭到觸身球擊中，當時他神情痛苦。後經過隊醫判斷提早退場進行治療。當時天使6-5領先，在八局 1 出局三壘有人的情況下，水手隊投手雷古米納（Regumina）投出一顆 94.2 英里（約 151.6 公里）的直球直接擊中了楚奧特的左手，他當時神情痛苦，防護員隨即趕到現場確認狀況，隨即被換下場由代跑接替，回到了休息室。楚奧特本季至今出賽 10 場，打擊率 .212、2 支全壘打、3 分打點。當天他在第 3 局的第 2 個打席曾擊出二壘安打。根據大聯盟官網「MLB.com」報導，天使隊總教練鈴木清在賽後說明，楚奧特的放射線檢查（X光）結果顯示骨頭沒有異常，診斷為挫傷。關於今後的安排，將視其復原狀態判斷是否出賽。