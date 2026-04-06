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中華職棒中信兄弟開季6戰吞下5敗，目前獨自排名聯盟墊底，今（6）日北上作客新莊球場，展開與富邦悍將的2連戰，目標搶下本季第2勝，兄弟此役推出本土王牌「美美」鄭浩均先發，交手悍將江國豪。中信集團在2014年入主兄弟象，球團至今最差的開季紀錄是2023年的開季7戰2勝，今日若無法贏球，將改寫球團最慢2勝的紀錄。兄弟結束在大本營洲際球場的6連戰，除了1場因雨延賽，剩下的5戰只拿下1勝，加上開幕戰不敵樂天桃猿，兄弟開季6場比賽就吞了5敗，目前戰績敬陪末座。今日北上，兄弟推出本土王牌「美美」鄭浩均搶球季第2勝，若今日再不能贏，將打破2023年開季最慢2勝的紀錄。中信集團在2014年入主兄弟象，回顧過去12個球季，有11季在開季前5場就可以取得第2勝，唯獨2023年球季，當年是林威助執教最後一季，直到開季第7戰，兄弟才拿下第2勝，也是目前兄弟開季最慢2勝的紀錄。平野惠一自2024年接掌兄弟兵符，當年開季3戰就取得2勝，去年則是開季第5場拿到第2勝，但最終都以70勝50敗拿下全年戰績第1。「美美」鄭浩均掛帥，本季出賽1場，拿下1勝，防禦率0。去年交手悍將，鄭浩均拿下4勝，對戰防禦率僅0.45，相當優異。目前暫居第3的悍將，則推出土投江國豪先發，去年出賽10場（1場先發），拿下1勝1敗，防禦率7.59的成績。去年交手兄弟，江國豪後援3場，對戰防禦率是不理想的14.73。