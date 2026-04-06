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金州勇士隊今（6）日於主場大通中心迎來當家球星柯瑞（Stephen Curry）傷癒復出，儘管他全場攻下29分，並一度率領勇士在讀秒階段取得領先，但最終仍不敵老戰友杜蘭特（Kevin Durant）領軍的休士頓火箭。勇士最終以116：117以兩分之差飲恨敗北。柯瑞今日終於復出，他因為「跑者膝」傷病困擾導致長期缺陣，勇士戰績也一落千丈，目前西區第10，基本上要連過兩輪附加賽才能爭取到季後賽門票。此時選擇讓自家球星回歸，勇士球團希望柯瑞能在例行賽尾聲、戰績已不重要之時，上場碰球找回手感。柯瑞此役賽前和現效力於火箭隊的老戰友杜蘭特相見歡，兩人有說有笑，並配合媒體合影。大通中心的球迷今晚情緒高漲，歡呼聲幾乎要掀翻屋頂，勇士在這股氣勢之下，開賽打出7：0攻勢，柯瑞也在首節尾聲時上場，並投進一顆三分球，勇士31：26暫時領先。次節客隊火箭反攻，火箭轟出一波11：0高潮，將比分反超為37：31。之後兩隊互有往來，KD半場轟下了15分，柯瑞則是拿到了10分，火箭以55：53領先。易籃再戰後，火箭越打越順，勇士防守端無法阻止對方進球，自然也無法發起攻防轉換，比分被拉開到雙位數。在一個回合之中，格林（Draymond Green）在底線持球，火箭大前鋒（Jabari Smith Jr.）上來壓迫，格林在被逼出底線前將球砸在後者身上，之後兩人又有身體接觸，隨即引爆衝突。只見兩人身體糾纏，嘴巴上不斷有言語交鋒，兩隊人馬也立刻圍了上來，杜蘭特也抓住小老弟，讓他不要做出越矩行為，衝突也因此沒有擴大，雙方照常比賽。而過去和格林當過隊友的杜蘭特，在事後也理解這是什麼情況，露出令人玩味的笑容。勇士一度落後到15分，這時候柯瑞挺身而出，先是助攻波傑姆斯基（Brandin Podziemski）開胡，個人隨後拿下7分，幫助勇士打出11：0反擊，追到只差4分。杜蘭特隨後用中距離跳投反擊，兩人互別苗頭，三節打完火箭領先10分。末節追分，還是得看柯瑞和格林的配合，兩人一次巧妙的掩護三分命中，吹響反擊號角。格林防守端多次指揮隊友守下火箭進攻，進攻端柯瑞利用自身「引力」吸引協防，助攻隊友籃下擺進。雖然火箭這邊靠申京（Alperen Sengun）的三分打還以顏色，但柯瑞隨後三分再進，雙方回到1分之差。暫停喊出之後，勇士靠著裴頓二世（Gary Payton II）的上籃反超比分，116：115領先。最後16.1秒火箭進攻，球給到杜蘭特，他再助攻申京打進籃下2分，火箭再度反超，隨著柯瑞三分球未能擺進，勇士最終以2分之差飲恨。杜蘭特這一場17投10中，得到31分8籃板8助攻。柯瑞替補出戰21投11中，得到29分４助攻。