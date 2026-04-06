洛杉磯快艇今（6）日以138：109大勝沙加緬度國王，此戰快艇雷納德（Kawhi Leonard）繳出26分、6籃板、3助攻，根據統計雷納德已經連續54場比賽砍下20分，賽後快艇戰績來到40勝38敗，雖與波特蘭拓荒者戰績相同但因對戰優勢，目前暫居西區第8名，與排名第7名的鳳凰城太陽有著3場的落差，快艇例行賽最後4場將對上達拉斯獨行俠、奧克拉荷馬雷霆、波特蘭拓荒者以及金州勇士，最後4場比賽，將決定快艇今年在附加賽的席次。
快艇爬回西區前8 距離泰倫·盧目標僅差1場勝利
去年10月快艇總教練泰倫·盧（Tyronn Lue）曾表示他向球員表示，剩餘賽季球隊目標為35勝20敗，今日擊敗國王後，快艇在此期間拿下34勝17敗，距離泰倫·盧的目標僅剩下1勝，賽後泰倫·盧也表示，本季有10-15場，球員都有出場時間限制，這讓比賽變得更難打，重點不再是出賽的感覺，而是取決於數據表上我們的出場時間情況。
爭取附加賽關鍵時刻 快艇力拼守住第8種子
快艇擊敗國王後，排名爬升至西區第8名，接下來4場比賽將是球隊爭取附加賽席次的關鍵時刻，若能維持在西區第8名，將會對上鳳凰城太陽，且有可能只需打一場就能晉級季後賽。
若最終快艇以第9名作收，就必須贏下2場比賽才能晉級季後賽，且在附加賽首場比賽就要對上由柯瑞（Stephen Curry）領軍的金州勇士，雖勇士今年戰績不如以往出色，但整體團隊經驗豐富，實力依舊不容小覷，對於快艇來說也將會是硬仗。
資料來源：《CBS》
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去年10月快艇總教練泰倫·盧（Tyronn Lue）曾表示他向球員表示，剩餘賽季球隊目標為35勝20敗，今日擊敗國王後，快艇在此期間拿下34勝17敗，距離泰倫·盧的目標僅剩下1勝，賽後泰倫·盧也表示，本季有10-15場，球員都有出場時間限制，這讓比賽變得更難打，重點不再是出賽的感覺，而是取決於數據表上我們的出場時間情況。
爭取附加賽關鍵時刻 快艇力拼守住第8種子
快艇擊敗國王後，排名爬升至西區第8名，接下來4場比賽將是球隊爭取附加賽席次的關鍵時刻，若能維持在西區第8名，將會對上鳳凰城太陽，且有可能只需打一場就能晉級季後賽。
若最終快艇以第9名作收，就必須贏下2場比賽才能晉級季後賽，且在附加賽首場比賽就要對上由柯瑞（Stephen Curry）領軍的金州勇士，雖勇士今年戰績不如以往出色，但整體團隊經驗豐富，實力依舊不容小覷，對於快艇來說也將會是硬仗。
資料來源：《CBS》