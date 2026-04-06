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金州勇士隊看板球星柯瑞（Stephen Curry）在因傷缺陣27場比賽後，今（6）日終於重返賽場。儘管勇士最終以116：117、一分之差惜敗給由杜蘭特（Kevin Durant）領軍的休士頓火箭，但柯瑞替補上陣展現的驚人爆發力，全場狂砍29分，差點帶隊翻盤，不只老戰友KD賽後受訪時給予其最大尊重，美國媒體也要球迷不要將此表演視為理所當然。為了管控傷後復出的體力，總教練科爾（Steve Kerr）今日安排柯瑞擔任替補，這僅是他職業生涯第7次從板凳出發。柯瑞在上半場還在尋找手感，僅進帳10分，但進入下半場後火力全開。第三節在勇士一度落後達15分的情況下，柯瑞連續命中高難度三分球，單節轟下11分率隊打出11：0的逆襲高潮。在投進關鍵球後，柯瑞激動地朝著大通中心觀眾席大喊：「我回來了！（I'm back!）」這番宣告瞬間點燃主場氣氛，美媒《Hoop Central》也隨即轉發這段令人動容的畫面。柯瑞此役出戰26分鐘，21投11中、包含5記三分球，高效砍下29分、4助攻。他在比賽中正式達成生涯運動戰進球數9000球的里程碑，成為NBA史上第26位進入「9000球俱樂部」的球員。眼見38歲的柯瑞與41歲的詹姆斯（LeBron James）同日持續在場上打出統治級表現，美記Tony Jones在社群平台上感嘆：「不要把史蒂芬·柯瑞和勒布朗·詹姆斯的表現當作理所當然的存在。」提醒球迷應珍惜這兩位傳奇巨星職業生涯末段的每一場演出。面對老隊友的復出，杜蘭特今日同樣展現巨星身手，出戰37分鐘穩定輸出31分、8籃板與8助攻，並在防守端貢獻3次封阻。賽後，杜蘭特主動走向勇士休息區，與柯瑞、格林（Draymond Green）親切擁抱致意。杜蘭特在場邊採訪時給予老戰友極高評價：「我們本來掌控著比賽，結果他們派出了30號球員史蒂芬·柯瑞。」言語中流露出對柯瑞改變比賽能力的最大尊重。比賽讀秒階段雙方互有領先，勇士靠著小裴頓（Gary Payton II）的上籃一度反超，但隨後遭火箭申京（Alperen Sengun）完成準絕殺。隨著柯瑞最後一記絕殺三分偏出，勇士無奈吞下4連勝並鎖定西區第10名。反觀火箭在險勝後戰績來到50勝29負，達成連續兩個賽季50勝的佳績。