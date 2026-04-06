金州勇士隊今（6）日在大通中心迎來當家球星柯瑞（Stephen Curry）的傷癒復出，儘管他替補上陣狂飆29分，一度率隊克服15分落後完成反超，但讀秒階段遭火箭隊申京（Alperen Sengun）拋投打進致勝球，最終以116：117一分之差飲恨。這場敗仗也正式宣告勇士隊無緣西區前8名，確定必須在附加賽連贏兩場，才能奪下季後賽最後門票。

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柯瑞復出「夢想成真」　與弟弟塞斯首度同隊並肩作戰

因「跑者膝」缺陣27場後，柯瑞今日以替補身分回歸，出戰26分鐘便以21投11中的高效率砍下29分、4助攻，其中包含5記三分球。賽後他坦言賽前心情既緊張又興奮，而最讓他感觸深刻的，是職涯首度與弟弟塞斯·柯瑞（Seth Curry）在NBA賽場成為隊友。

「這感覺非常特別，簡直像是夢想成真。」柯瑞感性表示，「和塞斯一起在場上奔跑，讓我回想起在夏洛特長大的童年時光。」

關鍵時刻遭準絕殺　勇士排名鎖定西區末段

比賽末節進入白熱化，勇士靠著小裴頓（Gary Payton II）的上籃一度以116：115反超，但火箭申京在最後16.1秒切入拋投得手，再度要回領先。隨著柯瑞最後一記絕殺三分彈框而出，勇士吞下近期4連敗。

此役過後，勇士戰績為36勝42負，落後第9名的波特蘭拓荒者達4個勝差。由於拓荒者擁有對戰優勢，勇士已確定無法進入西區前8。根據賽程分析，勇士目前僅存的希望是爭奪第9名，且前提是必須贏下剩餘所有比賽，同時祈禱洛杉磯快艇接連失利。

杜蘭特致敬老隊友：庫里讓比賽重新產生懸念

帶領火箭豪取6連勝的杜蘭特（Kevin Durant），全場貢獻31分、8籃板、8助攻。他在賽後對柯瑞展現高度尊重：「我們本來掌控著比賽，但他們派出了30號球員。庫里讓比賽又有了懸念，他在缺席幾個月後狀態依然好得棘手。」

火箭隊目前以49勝29負穩居西區第5，距離湖人與金塊僅剩1場勝差。而對勇士而言，未來的道路極其嚴峻。由於確定落入附加賽第9、10名的區間，他們必須先在第一場生死戰勝出，接著再擊敗第7、8名對決後的負者，才能挺進季後賽首輪。


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