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打線火力能否延續？ 投手群能否壓低失分？

打線何時甦醒？ 薛澤能否壓制道奇打線？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間4月7日進行，該日有1ˇ場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上多倫多藍鳥的比賽，兩隊去年在世界大賽碰頭，鏖戰7場後道奇最終以4：3完成世界大賽二連霸《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（7勝2敗）vs 多倫多藍鳥（4勝5敗）比賽地點：Rogers Centre比賽時間：台灣時間4月7日（二）早上07：07✅ 道奇觀戰焦點：對陣國民火力大放送 道奇恐怖打線找回狀態道奇在前一個系列賽對上華盛頓國民，道奇三連戰橫掃國民，雖投手群三戰丟失17分，但道奇打線火力大放送，三戰狂轟31分，一擺對上守護者時的低迷，此戰道奇將推出弗勒布萊斯基 （Justin Wrobleski）先發，弗勒布萊斯基今年出賽1場，投4局失3分，防禦率為6.75。觀戰重點：✅藍娘觀戰焦點：開季狀態起伏不定 還慘遭白襪橫掃相較於道奇橫掃國民，藍鳥在開季的三個系列賽，分別對上去年戰績較差的運動家、科羅拉多洛磯以及芝加哥白襪，9場比賽藍鳥僅拿下4勝，對上白襪的系列賽更是遭到白襪橫掃，投、打狀態明顯出問題，藍鳥此戰將推出薛澤（Max Scherzer）先發，他今年出賽1場拿下1勝，防禦率1.50。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間4/7）04:10 小熊 VS 光芒06:10 皇家 VS 守護者06:40 教士 VS 海盜06:40 紅人 VS 馬林魚06:45 紅雀 VS 國民06:45 釀酒人 VS 紅襪07:07 道奇 VS 藍鳥07:40 金鶯 VS 白襪07:40 老虎 VS 雙城08:05 水手 VS 遊騎兵08:40 太空人 VS 落磯09:38 勇士 VS 天使09:45 費城人 VS 巨人📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：華視：07:07 道奇 VS 藍鳥🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台