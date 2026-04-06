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洛杉磯湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）因左腿筋2級拉傷進入傷兵名單，隨後驚傳將離隊前往歐洲接受「專門治療」。這項罕見的舉動引發全美運動醫學專家的關注，更有醫師直言，唐西奇的行為等同於公開質疑湖人醫療團隊的專業水準。知名運動醫學博士布萊恩·蘇特勒（Brian Sutterer）在社群平台上對此發表了辛辣的評論。他指出，在美國已有大量研究證實，傳統的血小板貧血漿（PPP）與富血小板血漿（PRP）注射治療能有效加速腿筋康復並降低復發風險。蘇特勒醫師寫道：「我很想知道湖人醫療團隊最真實的反應，因為這件事本質上是在說：他們連腿筋拉傷的康復都做不到足夠好。」他進一步補充，目前尚無文獻證明歐洲有任何療法能在科學數據上帶來顯著不同的療效，此舉不僅罕見，更對球團形象造成打擊。另一位物理治療師埃文·傑弗里斯（Evan Jeffries）博士則持不同看法，他認為這代表唐西奇正在尋求美國尚未普及或核准的特定技術。「這很可能意味著他在接受美國無法提供的治療。」傑弗里斯指出，2級腿筋拉傷通常需要4到6周的康復期，但如果歐洲的療法確實見效，理論上唐西奇有機會將復原時間縮短一半，在2到3週內回歸，剛好能趕上季後賽首輪。唐西奇傷停前場均貢獻33.5分、8.3助攻，是湖人的進攻引擎。在他缺陣的首戰，湖人雖有詹姆斯（LeBron James）30分15助攻的演出，仍不敵獨行俠，目前戰績50勝28負已跌至與金塊並列西區第3，領先第5名火箭僅剩1場勝差。對唐西奇而言，這次歐洲求醫是一場豪賭。腿筋傷勢若未痊癒便倉促復出，極易導致再次受傷。專家也質疑：「唐西奇是否願意為了湖人隊冒著職業生涯進一步受傷的風險？」目前湖人球團對此抱持「謹慎樂觀」的態度，試圖在球員個人意願與球隊季後賽目標間取得平衡。東契奇在歐洲的治療成效，將直接決定湖人今年季後賽的天花板。