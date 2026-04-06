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多倫多藍鳥與洛杉磯道奇將在明日展開三連戰，去年世界大賽兩隊精彩廝殺，讓球迷記憶猶新，而明天將掛帥先發的名將薛澤（Max Scherzer）於接受採訪，分享了明天先發對戰道奇隊的抱負。薛澤去年在與道奇隊的世界大賽中兩度先發。在雙方在三勝三敗的情況下，迎來的第七戰中，他主投 4.1 局被敲 4 安僅失 1 分，表現優異，但球隊最終在延長11局的惡鬥中落敗，無緣奪下渴望已久的世界大賽冠軍。自「天王山之戰」以來的再度交手，薛澤依舊保持平常心表示：「和平常一樣。制定好進攻策略並徹底執行。那條打線真的很強悍，集結了許多優秀的打者，我必須傾盡全力才能投出好的內容。」距離 32 年來首座世界大賽冠軍僅剩 2 個出局數。回顧當時，他語氣堅定地說：「贏球對我們來說比什麼都重要，贏得世界大賽是每個人的夢想。而那種僅差一步之遙的感覺與其說是『痛苦』，不如說是一段永生難忘的經驗。」他並未因敗北而受挫，痛苦反而成為前進的動力。「我們知道需要什麼，也理解贏球必備的條件。休息室裡的每個人都體會到了，包括如何讓自己處於佔有優勢。所以我們很清楚目標與課題，會為了再次達成夢想發起挑戰。」薛澤表示：「雖然這是大家都關注的對戰組合，但老實說，這對球迷而言或許更有特殊意義。我們有工作在身，每場比賽都意義非凡。去年我們的分區最終戰績（與洋基隊）持平，因此每一場比賽都至關重要。」儘管如此，世界大賽的狂熱仍讓他記憶猶新：「那是我經歷過最瘋狂的環境。雖然我們會專注於眼前的任務，但那種氛圍確實很特別。」為了讓 10 月的多倫多再次陷入狂熱，他已準備好全力投球。談到將在 6 日比賽交手的大谷翔平，薛澤展現了敬意：「這場運動不是為了和弱者對抗，而是為了挑戰最強的對手。自己的實力如何，是透過對抗頂尖球員來衡量的。」他笑著說：「大谷的實力毋庸置疑，無論打擊或投球都是驚人的選手，我很期待這次對決，會全力以赴將他壓制。」