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中華職棒富邦悍將本季補進洋砲邦力多（Luis Liberato），目前出賽4場，繳5安、2打點，2成94打擊率的成績，昨（5）日悍將舉辦林哲瑄引退賽，邦力多整場未出賽，引起網路熱議，不少球迷都詢問「邦力多人了？」，對此悍將球團今（6）日表示，邦力多昨日因有感冒症狀休養一天，今日已歸隊。邦力多去年效力韓國職棒，今年加盟悍將，為外野注入新活力，目前出賽4場，敲出5支安打，其中2支為二壘安打，貢獻2分打點，打擊率2成94。昨日悍將舉辦林哲瑄引退賽，邦力多並未參加賽前打擊訓練，先發打線公布後，邦力多未在名單內，即便林哲瑄第2局就退場，邦力多也沒替補上陣，賽後不少球迷在網路上協尋邦力多，引發不小的討論。不過邦力多今日已經出現在新莊球場，參與球隊練習，見到記者時，還比出「讚！」跟「YA！」，看起來身體狀況已無大礙。悍將球團表示，邦力多昨日因有感冒症狀休養一天，今日已歸隊。此外，悍將外野手申皓瑋昨日下二軍，球團表示，申皓瑋「背部不適」，因此下二軍，申皓瑋本季出賽4場，合計10打數敲2安，打擊率2成。