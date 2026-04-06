我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本場比賽，波爾辛吉斯的表現堪稱災難。他在22分鐘的上場時間內，9投僅3中，三分球更是顆粒無收，僅留下9分、8籃板的慘澹數據。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在主場以116：117一分之差惜敗給休士頓火箭，吞下慘澹的4連敗。儘管這場比賽見證了當家球星柯瑞（Stephen Curry）傷癒復出並狂砍29分的強勢回歸，卻難掩勇士目前體系中的3大隱憂：柯瑞與中鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的化學反應近乎於零，以及球隊在側翼防守上難以彌補的體型劣勢。隨著勇士戰績跌至36勝42負，確定無緣西區前8，球隊將面臨必須在附加賽連贏兩場（且極可能是客場）才能晉級的嚴峻考驗。若無法在短期內解決這些缺點，勇士的季後賽之旅恐將早早收場。為了管控傷後復出的上場時間，總教練科爾（Steve Kerr）罕見地讓柯瑞從板凳出發。雖然這讓柯瑞打出了極具破壞力的26分鐘，但也直接導致了他與先發中鋒波爾辛吉斯同場搭配的時間大幅減少。本場比賽，波爾辛吉斯的表現堪稱災難。他在22分鐘的上場時間內，9投僅3中，三分球更是顆粒無收，僅留下9分、8籃板的慘澹數據，正負值高達 -10。更致命的是，他在第三節短短三分半鐘內狂吞4次犯規，單節累計5犯，最終在末節早早犯滿離場，讓勇士在最需要防守屏障的決勝期禁區大唱空城計。勇士在此役幾乎沒有嘗試讓柯瑞與波爾辛吉斯進行「擋拆外切（Pick-and-pop）」等戰術配合。波爾辛吉斯無法參與到柯瑞的強大「引力」體系中，不僅讓自身的進攻端顯得莫名其妙且低迷，也讓勇士在關鍵時刻少了一個能拉開空間的可靠高塔。在附加賽到來前，科爾必須設法增加兩人的同場時間，強行催化這組內外連線。除了進攻端的磨合問題，勇士在防守端的致命缺陷更在這場比賽被無限放大。面對擁有杜蘭特（Kevin Durant）與申京（Alperen Sengun）的火箭隊，勇士側翼體型不足的弱點表露無遺。由於缺乏高大且運動能力出色的側翼防守者，勇士在面對火箭的鋒線衝擊時屢屢處於被動。這迫使防守核心格林（Draymond Green）必須頻繁離開自己的防守對象去幫忙協防。格林的過度協防，直接導致了火箭中鋒申京在禁區獲得大量空檔。申京全場狂砍24分，甚至在最後11秒接獲杜蘭特傳球，輕鬆打進致勝的準絕殺拋投。第三節格林與火箭大前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）在底線爆發的推擠與口角，現在勇士防守體系沒他不行，但其火爆個性，又讓他的犯規問題難以被管控，成為場上未爆彈。防守與體型的劣勢，甚至蔓延到了勇士的最後一波進攻。在比賽剩下約16秒、落後1分的情況下，勇士的最後一擊選擇讓格林為柯瑞設立掩護。火箭的防守者湯普森（Amen Thompson）與史密斯根本不忌憚格林的外線投射能力。當掩護發生時，兩人毫不猶豫地對柯瑞進行包夾與換防。湯普森防堵了柯瑞向右切入的路線，史密斯則封死了左側，導致柯瑞在沒有任何空間的情況下，被迫投出一記難度極高的三分球並以落空收場。如果在場上設立掩護的是具有外線威脅的波爾辛吉斯，火箭便不敢如此肆无忌惮地包夾柯瑞。這再次凸顯了勇士關鍵時刻缺乏多樣性得分武器的窘境。柯瑞的復出證明了他依然是那個能靠一己之力扭轉戰局的超級巨星，他在缺陣數月後依然能迅速找回狀態，甚至讓對手杜蘭特都坦言「感覺很棘手」。然而，籃球終究是團隊運動。如果在接下來的例行賽收官戰中，勇士無法建立起柯瑞與波爾辛吉斯的化學反應，且無法透過戰術彌補側翼防守的體型天塹（或許只能寄望霍福德 Al Horford 能盡速傷癒歸隊救火），那麼即使柯瑞再如何施展神蹟，勇士的季後賽之路，恐怕也難以走得長遠。