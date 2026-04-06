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全台球迷本周將目光鎖定日本職棒（NPB）！效力於福岡軟銀鷹隊的台灣王牌徐若熙，根據其過往在味全龍時期穩定「投一休六」的節奏推算，極大機率將在本周對陣埼玉西武獅的系列賽中披掛上陣。而他即將面對的對手，正是近期打擊手感熱得發燙、坐穩西武先發四棒位置的昔日經典賽（WBC）戰友林安可，這場「中職最強本土投打」的異國對決，儼然成為本賽季日職最受期待的台灣內戰。徐若熙在日職初登場便展現了令人窒息的宰制力，目前留下一場先發、主投的完美成績單，防禦率仍維持在亮眼的，完美承襲了他在中職時期的壓制力。然而，他即將面對的林安可絕非易與之輩，林安可近期已連續，展現了極高的打擊穩定性，目前在日職累積的8支安打中竟包含，長打產量相當驚人。目前林安可維持著，已成為西武獅打線中不可或缺的重砲火點。回顧兩人過去在中職時期的交手紀錄，林安可堪稱是少數能對徐若熙造成威脅的打者。在過往，對戰打擊率達，顯見他在面對徐若熙的速球時相當有心得。不過，徐若熙也並非落於下風，他在對抗林安可的過程中送出了，充分展現了兩人互不相讓的競爭關係。軟銀鷹隊預計將於在主場迎接對決西武獅隊的三連戰，屆時這對昔日中職最強的投打組合，極大機率將在日職賽場上首度正面對壘。這不僅是技術上的交鋒，更是台灣職棒實力輸出至亞洲最高殿堂的最佳證明。究竟是徐若熙能延續防禦率0的完美表現，還是林安可能再度發揮「對戰心得」一棒定江山？全台灣球迷都準備好在電視機前見證這歷史性的一刻。