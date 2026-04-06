我是廣告 請繼續往下閱讀

打擊率： .250





.250 安打數： 8支（含4支二壘安打）





8支（含4支二壘安打） 全壘打： 0





0 打點： 3分





3分 OPS： .689





.689 關鍵數據： 擊球初速181.1km/h（全隊最高，洋聯第二）





2026年日本職棒（NPB）賽季全面開打，效力於埼玉西武獅隊的台灣強打無疑是最受台灣球迷矚目的焦點之一。這位以2年400萬美元（約6.24億日圓）重金加盟的「溫安可」，開季至今展現了極其穩定的打擊節奏，雖被球迷戲稱為「一安公務員」，但其深不可測的打擊潛力已讓西武教練團寄予厚望。林安可的打擊實力早在國際賽場便威震東瀛，2024年世界棒球12強賽（Premier12）他在東京巨蛋對陣日本隊轟出的右外野全壘打至今仍令日職球迷記憶猶新。今年3月31日對陣歐力士猛牛的主場開幕戰中，林安可再次展現「暴力美學」，在平手僵局下擊出帶有兩分打點的勝利打點安打。值得注意的是，根據數據追蹤，林安可該球的。在2026年經典賽（WBC）的數據參考中，全日本隊僅有大谷翔平曾擊出比這更快的球速，這項數據顯示林安可擁有全日職最頂尖的擊球爆發力。截至開季前九場比賽，林安可先發八場，在32個打席中擊出8支安打，雖然首轟尚未出爐，但場均一支安打的穩定表現已讓他站穩先發四棒。西武獅首席打擊教練仁志敏久對此給予高度評價：「在練習時，安可擊球的聲音與其他球員截然不同，那種深沈且強勁的撞擊聲，顯示了他的力量層次完全不同。」仁志教練進一步分析，林安可並非傳統的「盲力型」打者，他能擊出旋轉較少、平直且強勁的平飛球穿梭守備空檔。目前林安可正處於適應日職投手刁鑽球路的階段，教練團認為隨著比賽經驗累積，他將能展現出更靈巧的擊球技巧，並進一步擴大打擊熱區。西武獅本季至今開季團隊打擊率僅.209，為全聯盟墊底，目前戰績2勝6負1和。在球隊進攻陷入荒竭之際，監督對林安可的期待也更為殷切。西口監督指出：「安可目前在選球上仍有進步空間，特別是對於低角度球路的判斷，但我希望他在關鍵時刻能挺身而出，成為帶動球隊士氣的支柱。」從2020年在中職奪下雙冠王，到2025年以1.000的OPS傲視全聯盟，林安可已證明自己是「優秀球員到哪都是優秀球員」。雖然目前處於「場均一安」的規律節奏，但對於迫切需要長打火力的西武獅來說，全台灣與日本球迷都在等待，這尊台灣重砲何時能在日職賽場徹底爆發。