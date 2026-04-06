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美國職籃（NBA）金州勇士隊在經歷了無盡的傷病夢魘後，終於迎來了救世主柯瑞（Stephen Curry）回歸！不過命運卻開了一個最殘酷的玩笑，勇士隊在驚心動魄的血戰中，最終以116：117的1分之差，慘遭休士頓火箭隊無情絕殺。這場敗仗不僅讓勇士隊苦吞屈辱的4連敗，確定要從附加賽開始拼。柯瑞在連續缺席了多達27場比賽後，拖著才剛熬過漫長黑暗復健期的膝蓋替補上陣，在短短26分鐘內瘋狂砍下29分與2籃板及4助攻，卻依然無法將球隊從絕望的深淵中拯救出來。這場充滿宿命糾葛的戰役中，最令人心碎的莫過於柯瑞（Stephen Curry）與昔日並肩奪冠的死神杜蘭特（Kevin Durant）在賽場上的殘酷相殘。看著如今身披火箭隊戰袍的昔日戰友，柯瑞在賽後難掩內心複雜的情緒，他感嘆地表示：「你完全被他的發揮給點燃了，我相信反之亦然。身為曾經的隊友，我們之間擁有太多美好的回憶。我們能夠在職業生涯的這個階段，依然在賽場上達到如此不可思議的水準，這真的讓人覺得像是一場夢一樣。」回顧過去近兩個月的非人折磨，柯瑞（Stephen Curry）一直在為困擾他的右膝傷勢進行地獄般的痛苦康復。他曾絕望地形容那段日子是「一些漫長而黑暗的日子」，恢復過程的煎熬遠遠超乎他的想像。看著子弟兵燃燒生命拚死復出，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）滿是不捨與無奈。柯爾在賽後表示：「只要柯瑞在場上，這場殘酷的生存遊戲對所有人來說都會變得更輕鬆。我們原本以為只要他回歸，就能帶來扭轉乾坤的能量與希望，讓這一切的苦難畫下句點。他就是他，一個能給球員與教練及球迷帶來純粹快樂的特別存在。」