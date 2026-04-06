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洛杉磯湖人隊2025至26賽季是否已經徹底走進了無法挽回的死胡同？在那場宛如地獄般的慘痛夜晚後，湖人隊的奪冠希望隨著唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）分別遭遇嚴重的腿筋與腹斜肌撕裂傷而瞬間灰飛煙滅。外界紛紛質問為何在對陣奧克拉荷馬城雷霆隊慘遭血洗的垃圾時間中，竟然還讓這兩名核心留在戰場上送死？甚至在唐西奇已經抱怨腿筋不適時，仍未將他撤換下場，終究釀成無法挽回的覆水難收之痛。正當全聯盟的怒火都指向湖人隊總教練雷迪克（JJ Redick）魯莽用人、葬送球季時，掌握權力核心的Klutch體育經紀公司執行長富保羅（Rich Paul）卻在此刻站了出來。這位手握多名球星大權的經紀巨頭，在廣播節目中為雷迪克進行了平反。富保羅認為，唐西奇（Luka Doncic）的腿筋傷勢不該全由雷迪克一個人承擔，這是一場悲劇性的「集體責任」。富保羅在節目中語氣沉重地表示：「身為一名教練，那絕對是極度煎熬的處境。我認為這種情況是一個集體決策後的惡果。當時的決策者們可能散落在各處，你必須試圖獲取所有情報，而最關鍵的資訊來源就是醫療組。在雷迪克的案例中，是醫療組給出了唐西奇可以繼續作戰的『綠燈』！」這番言論無疑將矛頭直指湖人隊的醫療團隊，暗示是專業判斷的失誤親手勒斷了唐西奇的腿筋。高齡41歲的詹姆斯必須在接下來的比賽中孤軍奮戰，拚死保住湖人隊的最後一線生機，好為傷兵營裡的唐西奇與里夫斯爭取最後的康復奇蹟。湖人隊若為了眼前的季後賽而強行催促唐西奇回歸，恐怕只會再次落入毀滅性的二次傷害深淵。