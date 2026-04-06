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金州勇士今（6）日在主場大通中心迎戰休士頓火箭，雖然最終以116-117一分飲恨火箭，但比賽焦點全集中在勇士球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）的傷癒復出，以及他職業生涯首次與弟弟「小柯瑞」塞斯·柯瑞（Seth Curry）作為NBA隊友同台競技的歷史性時刻。缺席27場比賽後，史蒂芬·柯瑞今日改由替補出發，在有上場時間限制的26分鐘內展現極高效率，出手21次轟下29分。賽後他坦言，雖然是身經百戰的老將，開賽前仍感到坐立難安，「我對能重返球場充滿感激。第一段上場確實有點緊張，甚至還出現走步和被蓋帽，但第二節熱開後，感覺節奏就回來了。」柯瑞指出，目前技術並未生疏，最大的挑戰在於「耐力」與「比賽強度」的重新適應，「你不能整場全速衝刺，必須學會挑選時機分配體力。」他也對末節與格林（Draymond Green）、小佩頓（Gary Payton II）展現的化學反應感到滿意，認為這對即將到來的附加賽是絕佳的動員。對柯瑞家族而言，今晚更像是一場溫馨的聚會。這是史蒂芬與塞斯自高中（2007年）以來，首次在正式比賽中穿上同一隊的球衣。史蒂芬感性表示：「這真的是夢想成真。我們這一兩年都過得很艱難，私下戲稱是『康復兄弟』。看到媽媽在看台上記錄這一切，手機記憶體大概都拍滿了。」塞斯·柯瑞也在賽後第一時間向裝備經理要走了兩人的比賽球衣，準備放進自家的陳列室永久收藏。塞斯說道：「能作為隊友出現在同一塊球場，感覺與當對手完全不同。雖然時間緊迫，但哥哥的回歸為大家分擔了持球壓力，他的威懾力提振了全隊士氣。」談到哥哥回歸對球隊實質的影響，塞斯強調了哥哥在場上的威懾力。他表示，雖然自己觀察哥哥已經太久，不會像其他人那樣感嘆「哇，我在跟史上最佳射手打球」，但他非常清楚史蒂芬能為隊友分擔多少持球壓力，「他的回歸提振了每個人的士氣，讓大家的工作變得更容易。我希望利用接下來的一週多和他配合，盡力透過我的侵略性去幫助他拉開空間。」塞斯也透露，家族教育中「享受比賽」是核心價值，上帝賜予的天賦應該伴隨著微笑去發揮。儘管本季兩人都飽受傷病困擾，甚至一度懷疑能否在例行賽尾聲重逢，但如今能夠及時回歸並找回狀態，塞斯信心十足地表示：「我們現在感覺都好多了，可以打好最後幾場比賽，帶著信心迎接附加賽。」面對接下來的一週衝刺期，勇士隊目標明確。史蒂芬·柯瑞強調球隊不能「夢遊」度過最後幾場例行賽，必須專注細節以應對生死戰。儘管惜敗火箭，但柯瑞兄弟的健康回歸，無疑為勇士隊注入了最強大的季後賽強心針。