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效力於芝加哥白襪隊的日本強打村上宗隆（Munetaka Murakami），在大聯盟生涯初登場便寫下超越洛杉磯道奇隊超級巨星大谷翔平的壯舉。根據美國體育媒體《Athlon Sports》報導，村上宗隆在開季前8場比賽展現的長打火力，已正式打破大聯盟多項歷史紀錄。作為白襪隊本季重金挖角的一壘手，村上宗隆在大聯盟的第一年便展現「異次元」的打擊實力。他在開季前8場比賽中瘋狂敲出4發全壘打，不僅刷新了白襪隊史的新人紀錄，更超越了大谷翔平在內的所有日本前輩，成為大聯盟史上日籍球員生涯初登場前8戰的全壘打王。《Athlon Sports》指出，村上宗隆的長打能力並非偶然。他在日職東京養樂多燕子隊效力7年期間，曾兩度奪得中央聯盟MVP，並連兩年蟬聯全壘打王。報導盛讚：「他的全壘打產量並非突然爆發，而是在NPB時期就早已被證實的實力。」村上宗隆當初以2年3400萬美元（約54億日圓）的合約進軍美職，目前的表現已遠超預期。美媒評論道：「雖然要追上大谷翔平擁有的其他神級紀錄還有很長的路要走，但這位日本內野手已經在大聯盟全土掀起了巨大的波瀾。白襪隊正期待他能成為帶領球隊闖進秋季季後賽的核心原動力。」