NBA 2025-26例行賽已進入最後一週的窒息衝刺期，台灣時間4月7日 全聯盟安排5場重要賽事，其中最令全球球迷屏息以待的，莫過於費城76人作客聖安東尼奧挑戰馬刺的頂尖對決。這不僅是一場攸關季後賽種子序的關鍵戰役，更是聯盟當代最強中鋒之一的恩比德（Joel Embiid）與超新星文班亞馬（Victor Wembanyama）之間，跨世代的禁區統治權爭奪戰。目前聖安東尼奧馬刺以59勝19敗 的戰績穩居西區第2，正以驚人的連勝氣勢緊咬榜首雷霆，誓言在季後賽前奪回全西區的主場優勢；而費城76人則以43勝35敗 暫居東區第6，處於保住直通季後賽名額、避免落入附加賽泥淖的關鍵時刻。雙方皆已進入「季後賽模式」，每一球的攻防都將決定最終的排位命運。
✳️ 聖安東尼奧馬刺（59勝19敗，西區第2）vs. 費城76人（43勝35敗，東區第6）
✳️ 近10場比賽分析
✳️ 焦點球星
✳️ 傷兵名單
✳️ 4月7日NBA例行賽賽程表 (台灣時間)
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
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- 比賽地點： 馬刺主場（Frost Bank Center）
- 開賽時間： 4月7日上午08：00
- 聖安東尼奧馬刺：爭奪西區龍頭 文班亞馬築起防守禁區
馬刺目前戰績59勝19敗位居西區第2，距離榜首雷霆僅有微小勝差，每一場勝利都關乎能否搶下季後賽全西區的主場優勢。文班亞馬（Victor Wembanyama）本季展現了年度最佳防守球員等級的統治力，此戰他將與東區最強中鋒恩比德正面交鋒，這也是全球球迷最期待的世代內線對決。
- 費城76人：守住季後賽門票 力拼脫離附加賽區
76人目前排名東區第6，與後方的暴龍、黃蜂勝差極小，正處於捍衛東區前六名（不用打附加賽）的關鍵時刻。在恩比德與喬治合體後，76人亟需戰勝強敵馬刺來提振士氣並提升種子序。
✳️ 近10場比賽分析
- 聖安東尼奧馬刺：新血戰力爆發 防守端近乎滴水不漏 馬刺近10場繳出9勝1敗的傲人戰績，團隊防守效率位居聯盟前段班。文班亞馬在禁區築起的屏障讓對手進攻受阻，搭配陣中多位極具侵略性的年輕側翼與新任控衛的組織，馬刺展現出超越年齡的執行力。即便面對強隊，馬刺也能透過流暢的團隊傳導穩定輸出，目前全隊士氣正值巔峰，劍指西區第一。
- 費城76人：三巨頭合體合奏 進攻端韌性十足 76人近期狀態回溫，近10場比賽取得6勝4敗。在恩比德、喬治與馬克西「三巨頭」合體後，76人的場均得分大幅提升，展現出多點開花的進攻火力。儘管防守端偶有起伏，但在關鍵時刻的戰術執行力已趨於成熟，展現出不畏強敵的堅強韌性。
✳️ 焦點球星
- 聖安東尼奧馬刺：文班亞馬（Victor Wembanyama）
身為西區新王，他將面對最具技術含量的中鋒恩比德。文班亞馬需要利用其驚人的覆蓋率限制恩比德在中距離的投射，這場「新舊天才中鋒」的對抗將決定馬刺能否守護主場。
- 費城76人：恩比德（Joel Embiid）
身為球隊的進攻核心，恩比德在面對具備身高優勢的文班亞馬時，其造犯規能力與半場單打技巧將受考驗。他能否在禁區製造威脅，是 76 人拉開外線空間的關鍵。
✳️ 傷兵名單
- 聖安東尼奧馬刺： 無主要傷兵。
- 費城76人：Cameron Payne（右腿筋拉傷，缺陣）。
✳️ 4月7日NBA例行賽賽程表 (台灣時間)
|時間
|對戰組合 (客隊 vs. 主隊)
|7:00 AM
|紐約尼克 vs. 亞特蘭大老鷹
|7:00 AM
|底特律活塞 vs. 奧蘭多魔術
|8:00 AM
|費城76人 vs. 聖安東尼奧馬刺
|8:00 AM
|克里夫蘭騎士 vs. 曼斐斯灰熊
|9:00 AM
|波特蘭拓荒者 vs. 丹佛金塊
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
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