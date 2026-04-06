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中信兄弟開季6戰吞下5敗，目前單獨墊底，今（6）日北上作客富邦悍將，總教練平野惠一賽前談到球隊近況，他直言勝負關鍵的課題都已呈現，目前就是要一個一個去解決，讓球隊變得更好。平野表示，雖然目前戰績不佳，但他並沒有感到壓力，反而覺得更有幹勁，「我們不會再落下去，就只有往上爬，只能進步、只會進步。」日前林威助接受日媒採訪時曾透露，執教兄弟只要吞3連敗就有被喊「下台」的壓力，平野聽到後回應，「 我是隨時都已經做好下台的準備，抱持這樣的覺悟當總教練。」兄弟昨日遭到統一獅逆轉，開季6場吞下5敗，總教練平野惠一表示，昨日的比賽有很多球迷進場，卻沒能把勝利帶給球迷，覺得非常抱歉。平野指出，為何會輸球的原因其實都很明確，「在勝負關鍵的一球，無論是攻、守的課題，既然已經呈現出來了，我們就是一個一個去解決，一天一天讓自己變得更好，朝著這個目標去努力。」平野認為，與其去想「為什麼會輸」或「如果那樣做就好了」，更應該專注在每一位選手個人的成長與進步上，「去年也有說過，我們要一直保持勝利的狀態其實是非常困難的一件事情。當然現在看起來是還蠻弱的，我知道球迷們一定還是抱持著期待。」平野強調，希望大家可以去關注球隊如何從谷底慢慢的爬起來。目前戰績不佳，是否感到有壓力？平野表示完全沒感覺，「因為越在谷底的時候我反而越有幹勁。」平野說，自己的個性是，如果球隊吞下連敗墊底，腦中的想法就是會繼續連敗墊底，「那既然墊底，我們現在就只有往上，我們不會再落下去，我們就只有往上爬，只能進步、只會進步。」平野表示，該如何讓球隊變得更好，讓選手們都成長，此時才更有價值，「也因為抱持著想法，我現在才更有拼勁。」平野直言，如果今天是超級強隊，根本就不需要有總教練，「我剛接手的時候，球隊是第4名，作為教練更有價值的事情，就是把弱隊慢慢讓他成長，變成一支強隊，會呈現拚勁給大家看。」平野還反問媒體，「你們覺得我有變嗎？」平野說，如果永遠都在首位，就沒辦法更好，要不就維持，要不就掉下去，「這樣壓力其實更大，但因為現在只能往上看，所以非常有挑戰的價值。」前任兄弟總教練、現任悍將執行副領隊林威助，日前接受日媒採訪時曾表示，帶兵只要吞下3連敗，就會被球迷喊下台，平野聽了後表示，「 我是隨時都已經做好下台的準備，抱持這樣的覺悟當總教練。」