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富邦悍將清明連假主場周話題不斷，除了林哲瑄引退賽與「韓援五本柱」吸睛外，應援團長布萊恩（Bryan）竟意外成為全場最閃耀的焦點。憑藉一段充滿魔性律動且表情極其「嫵媚」的三振舞影片，布萊恩在各大社群平台瘋傳爆紅，人氣甚至直逼場邊的韓籍啦啦隊女孩李珠珢。富邦悍將本季啟用全新三振應援曲《三振歌_KKK》，洗腦的快節奏搭配律動感十足的手勢，本月3日在主場首度亮相後便引發熱議。原本球迷焦點多集中在高人氣的富邦Angels與韓籍成員李珠珢身上，然而站在隊伍尾端的男團長布萊恩，卻因為過於投入、表情控管極致且身段妖嬈，意外搶走鏡頭。知名媒體人黃揚明（剝雞）也在社群平台發文讚嘆：「難得有男性應援團員跳三振舞爆紅，富邦悍將的布萊恩。」網友也紛紛留言：「現在看到照片都有聲音」、「布萊恩要不要考慮轉女孩組？」、「看他跳你不跳，大家還會很傷心」。布萊恩的舞姿迅速在Threads與Instagram上掀起旋風，大批球迷分享側拍影片，形容其表現是「極致的表情控管」。更有粉絲開玩笑表示，原本想買球員毛巾，現在卻想下單買布萊恩的周邊。球迷yaweii_更感嘆：「今天除了看布萊恩之外，也有好好看我嗎？」顯示團長的人氣已讓現場啦啦隊都感到威脅。有趣的是，悍將官方APP也出現相關討論，網友惡搞表示：「今天的悍將任務是布萊恩跳幾次三振舞就送幾點。」甚至有球迷直言，若布萊恩願意跳「專屬三振舞」，買下95條毛巾也不是問題。