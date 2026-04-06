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▲2003年SBL開打前夕，閻家驊正式接掌台啤隊管理權，首要目標就是留住林志傑。（圖／翻攝自台啤《態度》紀錄片）

台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑，當年如何開啟他在台啤隊的輝煌時代？近日，前台啤總教練閻家驊與台啤當年的戰友們「黑人」陳建州、何守正、陳世念等人接受採訪，首度詳述林志傑加入台啤的背後始末，並揭露這段多年的綠色籃球緣分。閻家驊回憶，早在帶領甲組球隊時期，就注意到當時效力於公賣金龍（台啤前身）的林志傑。儘管當時林志傑身形略顯圓潤，但其出色的投籃動作、基本功與驚人的爆發力，讓閻家驊認定他是一名不可多得的天才球員。2003年SBL開打前夕，閻家驊正式接掌台啤隊管理權，首要目標就是留住林志傑。閻家驊透露，當時兩人並不相識，是透過吳志遠才邀約林志傑碰面。當時林志傑坦言已答應中廣戰神的邀約，但在閻家驊表達栽培誠意後，林志傑毅然決定信守承諾留在台啤。閻家驊感性表示：「這就是一種緣分，一個非常好的緣分。」與林志傑併肩作戰多年的陳建州（黑人）提到，林志傑雖然話不多，但「以身作則」的氣場足以震懾全場。黑人回憶，林志傑進入「In the zone（手感發燙）」狀態時，全隊本土甚至外籍球員都會自發性地將球交給他處理。黑人更爆料，當年台啤在訓練場地練球時，林志傑展現了驚人的體能，「我還記得我們在中油，以前我們練球的地方，那籃框當然是稍微矮一點，可是他幾乎是可以罰球線前一步直接進去就直接灌籃。」以此能看到林志傑當時的體能天賦是如何出眾。陳建州是一手策畫台啤「態度」時代的行銷關鍵人物，陳建州認為，球員本身的氣質和個性才是關鍵，感嘆林志傑與田壘在SBL初期撐起了台灣籃球最精彩的「空中大戰」時代。「以往你在比賽進行中很少真正的就是切入灌籃，最多是快攻嘛。可是他在SBL的時期，我覺得打破大家的印象吧。那他和田壘真的是在『飛行』讓大家看得很過癮。」身為長期防守對位的隊友，何守正苦笑表示，當年閻家驊教練常安排他守林志傑，就是為了磨練他的防守，但他仍經常被林志傑一步過掉後直接暴扣。「志傑非常有感染力，雖然我能力不及他，但他對隊友極度信任。」何守正回憶，有次快攻他想嘗試空中接力卻沒跳高，林志傑仍毫不猶豫地餵球，即便被教練責罵，林志傑下一次依舊選擇相信隊友。而在陳世念心中，林志傑私底下是一位非常照顧學弟的大哥。他指出，除了場上的強悍，傑哥私下也有原住民球員開朗、可愛的一面，並期待大家未來能看到更多他離開籃球場後溫暖的一面。林志傑的加盟不僅是台啤隊史的轉捩點，更是台灣職業籃球步入巔峰的關鍵。從閻家驊教練的慧眼識英雄，到隊友間深厚的信任與尊重，這段「野獸起源」的故事，再次證明了林志傑在台灣籃壇無可取代的傳奇地位。