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中華職棒中信兄弟新洋投黎克（Nick Nelson）開季2場先發都投不滿5局，吞下2敗，防禦率高達11.25，兄弟總教練平野惠一今（6）日賽前與黎克在外野深聊，對此平野表示，有給黎克建議，希望他能思考如何讓打者感到討厭。黎克去年效力日本職棒（NPB）阪神虎時，是後援投手的角色，轉戰兄弟後改當先發，是否因此影響投球表現？平野認為可能性不是零，但也同時取決於選手個人的幹勁，「也不是沒想過把黎克調整到中繼，用這樣的方式去加強競爭。」黎克3月29日對富邦悍將主投4局失4分吞敗，昨日先發面對統一獅又僅投4局失6分，開季2場先發都表現不理想，今日賽前兄弟總教練平野惠一在外野草皮上與黎克深聊，交換意見。平野認為，黎克對自己有一套理想的模式，「以這個為基準，他還有想多做些什麼，但沒按照劇本進行，可能中間有這些因素。」平野透露，有給黎克建議，「你要怎麼樣投，才能會讓打者覺得討厭，一定要一種球種、投球方式是會讓打者覺得說『呃，這個投手都打得好不舒服，這個投手都很難纏。』」平野直言，投手也必須用打者的視角來看投手，是非常重要。黎克去年效力日職阪神虎，共在一軍出賽23場，拿下2勝1敗、7中繼成功，防禦率僅1.93，季初以後援投手叫色締造連續13場無失分的紀錄。本季黎克加盟兄弟，改以先發出賽，是否也因此影響投球表現？平野認為可能性不是零，「但這還是取決於自己的幹勁。如果選手的想法是，『我先發也可以。」就一定沒問題，那如果今天選手的想法是，『果然我只能丟中繼』，如果是這樣的想法...所以還是要看個人幹勁。」平野直言，對於洋投的要求就是看結果，目前就是希望黎克在先發這端，繳出球隊希望的結果，但平野也點出球隊牛棚不穩的問題，「也不是沒想過把黎克調整到中繼，這個可能性不是零，也可以用這樣的方式去加強競爭。」