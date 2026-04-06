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今（6）日NBA賽場上演一場高張力的西區對決，休士頓火箭在客場以117：116險勝金州勇士。賽後，火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）接受採訪，除了點出球隊取勝的關鍵在於「化繁為簡」外，更對老戰友柯瑞（Stephen Curry）的復出表現給予極高評價，並感性談及自己與灣區這座城市的深厚連結。雖然火箭一度掌控比賽主導權，但勇士當家球星柯瑞在缺陣多時後復出，隨即展現恐怖的得分爆發力。杜蘭特直言：「我們本來掌控著局勢，但隨後對方派出了30號史蒂芬·柯瑞，他輕而易舉地帶領他們追了上來。在休戰幾個月後看起來狀態依然驚人，得分爆發力極強。」杜蘭特認為，在賽季末段面對這種等級的對手與追分壓力，對火箭而言是極佳的季後賽預演，「但現在已是賽季末段，兩支球隊都在為季後賽做準備。所以這對我們來說是一次很好的考驗，很高興我們最終贏了比賽。」談及火箭近期勢如破竹的六連勝，杜蘭特將功勞歸於戰術執行的簡化。他觀察到，當隊友不再盲目切入擁擠區域，而是選擇更合理、更明確的傳導配合時，球隊的競爭力便大幅提升。「今晚面對一支極擅長製造失誤的球隊，我們依然保持了較低的失誤數，並且控制了犯規。」杜蘭特強調，「只要我們能穩穩地把球投向籃框，我們就是一支優秀的隊伍。」儘管已離開勇士多年，杜蘭特在賽場上與柯瑞、格林（Draymond Green）的互動依舊頻繁且親切。他坦言自己非常珍惜與這支球隊交手的機會，「我無法掩飾我與這支球隊、這個組織以及這座城市的歷史淵源。」杜蘭特感性地表示，這種競爭感覺非常棒，「他們知道我會全力以赴，我也知道他們會傾盡所有。每次我們相遇，總是會打出像今晚這樣精彩的比賽。」