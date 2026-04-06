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中華職棒富邦悍將今（6）日交手中信兄弟，將於賽後替林哲瑄舉辦引退儀式，今日賽前悍將球團邀請林哲瑄恩師「牛爸」陳献榮、父親林漢森到場開球。林漢森受訪時提到往事，林哲瑄從幼稚園就對自己做出承諾，「他說以後要賺錢買車子給爸爸載我。」林哲瑄在效力義大犀牛買了汽車給父親，兌現了兒時的承諾。林漢森說，「我知道他這段期間，從受傷後其實真的很辛苦，他也許也是想說，爸爸當教練這麼久，他也有想要往教練發展，加上說球隊很多的新秀，會影響其他人的發展，其實這是一個好現象。」林漢森認為，當教練就是「傳承」，「是傳承也是承諾，這很重要，對自己的承諾，才會想要說再做更好，他從小到現在就是常會給自己承諾。」林漢森回憶，在林哲瑄幼稚園時，騎機車載他上下學，林哲瑄問林漢森，「別人都開車，為什麼你騎摩托車。」林漢森說，「現在沒有那麼多錢去買。」林哲瑄就跟林漢森做出承諾，「那我以後要賺錢買車子給爸爸載我。』林漢森透露，林哲瑄返台效力義大犀牛時，實現了承諾，買了部車給林漢森，「他有記得他的承諾，這是當教練很重要的，他現在想帶富邦拿冠軍，希望他能做到。」林漢森說，自己是教田徑，因此「堅持」跟「想要的心」很重要，「不是說有這兩項一定會成功，但沒這兩樣，一定成功不了。」林漢森認為，林哲瑄應該會想繼續撐，但真的在受傷後影響球技，「退下來也是一個讓自己比較（好的選擇），就像昨天剛好什麼都做到了，是完美的結束也蠻好的。」林漢森笑說，林哲瑄從國小一年級就想打棒球，但當時他不願意讓林漢森走上棒球路，直到國小三年級才肯放行林哲瑄打球，「他一路走來，教練都很嚴苛，他也都撐著了，我當爸爸都會不捨，但他會覺得這是他該做到的。」林漢森表示，林哲瑄當初不想練田局，因為跑步很累，但去打棒球被懲罰跑步，林哲瑄全部都能忍受，「表示他喜歡、願意，所以他就做到了，」林漢森透露，林哲瑄不知道他會上投手丘開球，「剛才突然上去，他也是嚇到，我當場也是蠻感動的，那麼多球迷支持他。」