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中華職棒中信兄弟今（6）日作客新莊球場，踢館富邦悍將，此役悍將在首局靠著范國宸的2分砲先馳得點，但王威晨在3局上敲出逆轉3分砲，兄弟前7局1分領先，不過兄弟牛棚又在8局下放火，被葉子霆敲出追平安，延長賽10局上悍將雖然一度被攻佔滿壘，卻靠著雙殺打、三振化解危機，10局下林岳谷把握得點圈機會，敲出再見高飛犧牲打，終場悍將就以5：4擊退兄弟，兄弟開季前7場只拿1勝，改寫2023年球團紀錄。兄弟今日推出「美美」鄭浩均交手悍將江國豪，開局悍將先發制人，邦力多一出局後選到保送，張育成雖然敲出飛球出局，但范國宸大棒一揮，左外野2分砲助悍將先馳得點，取得2：0領先。2局上兄弟展開反攻，黃韋盛在一出局後敲出安打，並靠著王政順的深遠二壘安打跑回1分，兄弟以1：2落後。3局上兄弟再度吹起反攻號角，許庭綸敲出內野安打，江坤宇失誤上壘，王威晨把握得點圈機會，右外野3分砲助兄弟逆轉戰局，取得4：2領先。3局下輪到悍將反攻，張育成鎖定鄭浩均變化球，左外野陽春砲替悍將追回1分，悍將以3：4落後。鄭浩均此役主投6局失3分，繳出一場優質先發，7局下兄弟啟動牛棚，江忠城登板，卻單局出現3次四壞球保送，讓悍將在兩出局後攻佔滿壘，兄弟選擇換上陳冠穎「拆彈」，讓張洺瑀敲出游擊滾地球出局，悍將留下殘壘、攻勢瓦解。8局下悍將持續反攻，一出局後王念好代打，從呂彥青手中敲出二壘安打，並藉由滾地球推進三壘，葉子霆把握得點圈機會，敲出追平比分的安打，雙方形成4：4平手。9局上悍將終結者曾峻岳登板，演出3上3下，讓兄弟無功而返，9局下李振昌登板，同樣回敬3上3下，雙方進入延長賽。10局上廖任磊登板，王政順敲安、岳東華獲得保送，兄弟無人出局攻佔滿壘，陳俊秀上場代打，卻敲出一壘滾地球，范國宸接到球後先傳本壘，戴培峰再回傳一壘，形成「3-2-3」雙殺打，最後廖任磊三振曾頌恩，悍將安全下莊。10局下李振昌續投，范國宸敲安，悍將攻佔一三壘，林岳谷敲再見高飛犧牲打，終場悍將就以5：4擊退兄弟，兄弟開季前7場只拿1勝，改寫2023年球團紀錄。