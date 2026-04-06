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▲中信兄弟隊長王威晨敲出3分砲，可惜未能幫助球隊贏球。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟今（6）日與富邦悍將鏖戰至延長賽第10局，儘管兄弟全場敲出高達13支安打，本季首度先發上場的王政順有2支安打演出，並有隊長王威晨的3分砲助威，最終仍因延長賽滿壘時的代打戰術失靈，未能攻下分數。富邦悍將則在10局下把握機會，靠著林岳谷的再見高飛犧牲打，以5：4結束比賽。在此役之前，王政順本季僅出賽2場、獲得1打席（敲出安打），讓不少人對總教練平野惠一的調度感到摸不著頭緒，中職導播也多次在轉播時「take」王政順，隨著球季開打後戰績不佳，要求啟用更多球員的聲音也圍繞著黃衫軍。今日王政順終於迎來先發機會，首度打擊在2局上便敲出帶有打點的二壘安打。雖然比賽中吞下1次三振並擊出1次雙殺打，但單場雙安的表現瑕不掩瑜，成功與詹子賢、黃韋盛組成順暢的4、5、6棒打線串聯。這場「金控大戰」打得難分軒輊，雙方進入第10局突破僵局制，王政順率先上場敲出安打，隨後岳東華選到保送，為兄弟創造出無人出局、滿壘的絕佳得分契機。然而，總教練平野惠一此時兩度啟用代打戰術卻雙雙失效：先是換上陳俊秀擊出雙殺打，接著曾頌恩也遭到三振，導致兄弟在此半局無功而返。度過10局上滿壘危機的富邦悍將，在10局下立刻展開反攻。范國宸先以安打將張育成推進至三壘，隨後林岳谷敲出高飛犧牲打，成功送回超前分，一棒終結比賽。從賽後來看，這場比賽第3局王威晨開轟後，兄弟靠著二壘安打、保送和觸擊，跑者攻占二三壘，本有再添分數機會，但攻勢斷在8、9兩棒，未能打回分數，成為勝負關鍵。雖然最終輸球，讓兄弟開季7戰只拿1勝，不過今天兄弟開始擴大輪換、啟用多名球員，或許是個好跡象。從比賽內容來看，他們也的確有機會贏球。