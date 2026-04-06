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中華職棒富邦悍將今（6）日以在延長賽以5：4擊退中信兄弟，賽後舉辦林哲瑄引退儀式，此役開轟的范國宸，獲選單場MVP，他在頒獎時忍不住情緒，落下男兒淚，「我賽前跟哲瑄說，『我今天會拿MVP。』他就說，『你要拿一個MVP送我。』所以就很有感觸。」范國宸直言，今日是很特別的日子，能夠贏球就是送給林哲瑄最棒的禮物。范國宸此役扛第4棒，首打席就敲出2分砲，延長賽又敲安，成為此役的再見分，賽後獲選MVP。范國宸直言很神奇，「因為賽前跟他說，『欸，我今天會拿MVP喔！」然後他就說，『你要拿一個MVP送我。』所以就很有感觸。」范國宸說，今日是特別的日子，「很高興今天可以贏球，其他的都不重要，可以贏球就是給他最好的禮物。」10局上兄弟一度無人出局攻佔滿壘，陳俊秀敲出一壘強勁滾地球，范國宸接到球後，成功策動「3-2-3」雙殺打，「球真的蠻快，又是趨前守備，很久沒有看到打出來這麼快的球。自己就是很專注，一度以為已經漏掉，那球真的太快，接到的時候看了一下，確定在手套裡，然後趕快丟本壘。」范國宸說，抓雙殺的當下就是一個瞬間，很開心自己有專注到第10局、最後一刻。在廖任磊三振曾頌恩前，范國宸曾上前與投手提醒，范國宸說，「對換代打，還是有機會一棒拿分數，我提醒磊哥，『我們專注把這局守下來，再來歡呼吶喊。』因為我們也還沒贏，最後能夠贏下這場比賽真的是很開心。」首局敲出本季第3轟，與陳晨威並列全壘打王，有趣的是，范國宸只要開轟，球隊通常會笑到最後，「（張）育成也有敲全壘打，所以我覺得每支都很關鍵，也不是每場比賽都有機會打全壘打，那可以打出全壘打的比賽，就盡量贏下來，保持這個傳統。」