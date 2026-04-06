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2024-25 賽季： 場均24.3分鐘





場均24.3分鐘 2025-26 賽季（勇士）： 場均23.8分鐘





場均23.8分鐘 2025-26 賽季（老鷹）： 場均21.5分鐘





階段 上場時間 場均得分 籃板 助攻 2025-26 勇士 23.8 分鐘 12.1 分 5.9 個 2.5 次 2025-26 老鷹 21.5 分鐘 11.7 分 5.3 個 2.1 次

前金州勇士前鋒喬納森·庫明加（Jonathan Kuminga）在轉戰亞特蘭大老鷹後，一舉一動仍是全美媒體與球迷關注的焦點。美媒《ClutchPoints》今發文深入探討庫明加的現況，認為他終於獲得了夢寐以求的發揮空間，但也對他與勇士教頭史蒂夫·柯爾（Steve Kerr）當初的破裂感到遺憾，直言若雙方能有更坦誠的對話，勇士現在的處境或許會截然不同。外界一度認為庫明加在勇士的不滿源於「出場時間不足」，但《ClutchPoints》列出的數據卻呈現了另一種觀點：儘管庫明加在老鷹的上場時間甚至略低於勇士時期，但其表現依然穩定，本季在老鷹場均能繳出，與在勇士時期的數據（12.1分、5.9籃板、2.5助攻）相差無幾。報導指出，問題的核心從來不在於「分鐘數」，而在於庫明加與柯爾之間對「場上角色」的設想存在嚴重脫節。評論中感嘆，這場與柯爾的「分手」充滿諷刺。庫明加在亞特蘭大展露頭角，享受著全新的開始與進攻端的自由度；然而，同樣的成長其實也有可能在勇士發生。「如果庫明加和柯爾當初能進行一次冷靜、坦誠的促膝長談，或許就能徹底改變整個故事走向，」美媒指出，若雙方能找到共識，庫明加本能成長為勇士期待已久的側翼核心，甚至讓目前的勇士成為更強大的季後賽競爭者。如今庫明加已在亞特蘭大翻開職業生涯的新頁面，雖然他在新環境中顯得更為自在，但「如果當初留在灣區會如何」的問題，始終縈繞在球迷心頭。這樁交易不僅是勇士戰力的一大損失，也成為柯爾執教生涯中關於「新秀溝通」的一個深刻教訓。隨著庫明加在老鷹逐漸坐穩主力輪換，他用場上的表現證明了自己並非無法執行的球員，而是需要更精準的「說明書」。對於勇士而言，這筆交易或許是王朝末期陣痛的縮影——在追求立即爭冠與培養未來核心的雙線壓力下，溝通的缺席最終導致了潛力的流失。庫明加曾在受訪時語帶保留地說：「有些事發生了就發生了，重要的是專注於當下。」這句話或許正是給這段師徒關係最好的註解。如今，庫明加在亞特蘭大的快攻扣籃中找到了遺失的笑容，而柯爾則繼續帶領勇士在西區的驚濤駭浪中航行。歷史無法重演，但庫明加的離去留下了一個深刻的課題：在NBA這個頂級商業聯盟裡，天賦決定了球員的上限，但唯有真正的理解與對話，才能決定一個團隊能走多遠。這場「雙輸」或「雙贏」的辯論或許仍會持續，但在庫明加飛身暴扣的那一刻，他已經在亞特蘭大的天空中，找到了屬於自己的答案。