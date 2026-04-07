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▲全紅嬋自然地「捲起褲腳」，並在擺好祭品後默默側身退到一旁，將中心位置留給家族長輩，安靜地待在人群中等待家族長老們開始祭拜儀式。（圖／翻攝自微博）

▲有網友目擊全紅嬋騎著一輛普通的電動車（微型電動二輪車），後座載著體型壯碩的哥哥，在鄉間小路上穩穩穿行。（圖／翻攝自微博）

▲連假期間，她也前往外婆家探親，在院子裡隨性起舞、撒嬌，找回了19歲少女應有的純真快樂。（圖／翻攝自微博）

中國大陸3枚跳水奧運金牌得主全紅嬋，近日趁著清明連假悄悄回到廣東湛江邁合村老家祭祖。褪去賽場上的金牌光環，全紅嬋一舉一動盡顯淳樸本色，尤其是祭祖時一個下意識的「捲褲腳」動作與禮讓長輩的細節，被網友瘋傳大讚「這才是真正的教養」，直呼她騎電動車載哥哥去探親的舉動很接地氣，一點看不出來是奧運冠軍。4月5日清明節當天，全紅嬋身穿簡單的粉色休閒上衣，反戴棒球帽，素顏現身家族祭祖現場。在擺放祭品時，她動作輕柔虔誠，完全沒有奧運巨星的排場。祭拜過程中她自然地「捲起褲腳」，並在擺好祭品後默默側身退到一旁，將中心位置留給家族長輩，安靜地待在人群中等待家族長老們開始祭拜儀式。這種刻在骨子裡的懂事與低調，讓不少網友感嘆：「她在跳水池裡是王者，回到村子裡就是鄰家小妹妹」、「成名後不忘本，這份接地氣比金牌更珍貴」。除了祭祖，全紅嬋在村裡的日常生活也成了焦點。有網友目擊全紅嬋騎著一輛普通的電動車（微型電動二輪車），後座載著體型壯碩的哥哥，在鄉間小路上穩穩穿行。全紅嬋雙手握把、神情輕鬆，騎回，毫無架子的模樣讓家鄉父老倍感親切。連假期間，她也前往外婆家探親，在院子裡隨性起舞、撒嬌，找回了19歲少女應有的純真快樂。對全紅嬋而言，這段短暫的歸鄉時光，是高強度訓練生活的最佳調劑。全紅嬋之所以能持續「圈粉」，不僅是因為她在賽場上的卓越表現，更是因為她在名利誘惑下依然保持的「農村孩子」本色。她不排場、不官宣、不造勢，回到邁合村的路，她走得和成名前一樣踏實。隨著假期結束，全紅嬋將帶著這份家鄉的煙火氣與親情的能量重新投入訓練。對於這位「天才少女」而言，每一次「水花消失」的背後，都是這份樸實初心的支撐。