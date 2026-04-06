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中華職棒富邦悍將外野手「釣蝦」林哲瑄今（6）日引退，正式高掛球鞋，在引退儀式上，林哲瑄表示，旅美生涯讓他學會全力以赴態度、獨立思考能力，還有拉身邊的人一把，他感謝家人、妻子的理解與支持，讓他無後顧之憂，繼續在場上奮戰，最後林哲瑄站上熟悉中外野，接到好友高國輝打出來的飛球，用「再見接殺」結束球員生涯，「我是林哲瑄，這段旅程結束了，謝謝大家。」林哲瑄坦言，「我沒想過這天來得這麼快，轉眼間就是告別時刻，謝謝『牛爸』陳献榮教練，高中時常叮嚀著我應有的品性與態度，我被你罵最兇，但有你的提醒，磨練出我不服輸的性格，成為現在的林哲瑄。」林哲瑄回首旅美生涯，18歲帶著小時候的夢想前往美夢，為的是拚上大聯盟。「難以用言語形容的辛苦，語言不通、孤獨氛圍，我常在房間自己哭，但紅襪隊很多幫助我的教練、隊友、翻譯，他們沒把我當外人，而是當家人，在那邊我學會上場要全力以赴態度、獨立思考能力，還有學會拉身邊的人一把。」林哲瑄說道。林哲瑄表示，結束旅美返台時，迫不及待要與隊友分享，雖然有成功的經驗，但大部分都是在美國的愚蠢經驗，「球員每天都失敗，從中不斷修正，一點一點成就今天的我。」林哲瑄說，走到這步，非常感謝悍將球團給他信任與包容，「讓我毫不保留做熱愛的事情，謝大董、二董還有領隊，無限支持著球隊。」林哲瑄特別感謝防護團隊，陪他度過生涯大小傷勢，「一次次把我從深淵帶回球場，每次受傷都覺得無法回來，但你們給我信心，走過艱難的復健課程。」有趣的是，林哲瑄感謝Podcast節目《股癌》，「在這些壓力與傷痛交織，感謝謝孟恭（股癌主持人），在我往返球場時刻，用聲音陪伴我，球場遇到低潮、迷惘，是你的分享讓我找回理性，希望你用川普的聲音，祝富邦悍將總冠軍。」林哲瑄感謝家人、妻子的支持，成為他最好的後盾，繼續在場上奮鬥。林哲瑄也謝謝球迷長年的支持，「背負林哲瑄這3個字很辛苦，到了要轉身的時刻，球衣會脫下，比賽會結束。」林哲瑄向球迷喊話，「請記住我奔跑時刻，記得永遠想拚一次的我，希望這精神能在球隊傳承下去，我心永遠跟球隊在一起，為富邦榮耀再現。」最後林哲瑄向全場球迷說，「我是林哲瑄，這段旅程結束了，謝謝大家。」林哲瑄回到他熟悉的中外野，好友高國輝打出高飛球，林哲瑄完成「再見接殺」，結束20年職棒球員生涯。