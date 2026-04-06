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2026年NCAA美國大學籃球「三月瘋」進入最後高潮！台灣時間4月7日上午9點，冠軍爭霸戰將由勢如破竹的密西根大學（Michigan）對決四年內三度闖進決賽的康乃狄克大學（UConn）。知名球評李亦伸針對這場巔峰對決進行深度分析，儘管數據與氣勢皆倒向密西根，他仍大膽預測具備強大韌性的康乃狄克將奪下隊史第七冠。密西根大學在今年錦標賽展現了絕對的統治力。李亦伸指出，密西根在進入決賽前的五連勝中，每場比賽都以雙位數分差大勝，最少贏對手13分，論氣勢與鋒線強度堪稱全美第一。ESPN 的賽前預測也顯示，密西根擁有將近70%的勝算，被視為奪冠大熱門。密西根的優勢在於其「三大長人」組成的禁區鋼鐵防線，包括兩名6呎9吋的倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與莫雷茲·約翰遜（Morez Johnson Jr.），以及身高達7呎3吋（220公分）的菜鳥中鋒 瑪拉（Aday Mara）。這座「移動長城」在內線形成了巨大威脅，讓任何對手都難以輕易挑戰籃框。相較於密西根的一路平坦，康乃狄克大學的晉級之路則充滿韌性。他們在八強賽面對杜克大學時，靠著菜鳥射手穆林斯（Braylon Mullins）在比賽終了前0.4秒的神奇三分球逆轉險勝。李亦伸強調，康乃狄克隊史上前六次打進冠軍賽最終全數奪冠，這顯示該校擁有足夠的贏球文化與心理素質。雖然他們在板凳深度與整體發揮上略遜於密西根，但這種「關關難過關關過」的特質，正是奪冠球隊必備的元素。李亦伸分析，這場冠軍戰的決勝點將在於後衛線的輸出，特別是誰能扮演板凳奇兵，密西根關鍵X因子是6呎4吋的菜鳥後衛麥肯尼（Trey McKenney）。他在近五場比賽場均貢獻13分，若能從板凳跳出來提供火力，密西根贏球機率極高。而康乃狄克爭冠重要人物，則是6呎3吋的大三後衛鮑爾（Solo Ball）。他同樣擁有場均13分的能力，能否在關鍵時刻扮演「奇兵」突破密西根防線，將決定比賽走向。儘管密西根大學在高度、氣勢與帳面戰力上都更佔優勢，但李亦伸「逆風」看好康乃狄克大學。他認為在冠軍戰這種高張力時刻，戰位分析已非重點，關鍵在於教練的調度與球員的臨場應變。「我看好赫利（Dan Hurley）教練能帶領球隊在四年內第三度拿下冠軍，」李亦伸表示，康乃狄克具備更強大的韌性，有望在不被看好的情況下，再次展現衛冕軍（2023、2024連霸）的冠軍底蘊，寫下隊史新頁。比賽時間： 台灣時間 4/7（二）09:00。對戰組合： 密西根大學（Michigan）vs. 康乃狄克大學（UConn）。核心對位： 密西根 220cm 中鋒 Mara vs. 康乃狄克後衛 Solo Ball。球評預測： 康乃狄克大學奪冠。