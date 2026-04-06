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▲中信兄弟本季新加盟的洋投黎克，在2026中華職棒的第二場登板中表現不盡理想。5日面對統一7-ELEVEn獅隊，黎克不僅未能發揮宰制力，更在4局的投球中狂丟6分自責分，終場防禦率飆升至11.25，慘遭對手火力震撼教育。（圖／中信兄弟提供）

▲兄弟整體的攻擊數據其實並不差，但球評觀察到，陣容安排上有過度集中使用過去2、3年主力打者的傾向。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟開幕戰排出老將雙箭頭，總教練平野惠一指出，年輕選手還無法威脅到老將，同時也感受到老將不服輸的鬥志。（圖／記者陳柏翰攝,2026.3.28）

中信兄弟開季戰績低迷，目前7場比賽竟然只拿1勝，針對球隊近期的困境，球評謝岱穎在接受《NOWNEWS》訪問時點出投打兩端的問題，指出數據上投手群的失血問題較大。而在打線安排上，總教練平野惠一的用人策略上，確實有些過度依賴過去2、3年的主力陣容，但目前似乎還需要時間觀察，但一些養成不錯的選手目前的確是發揮機會不多。謝岱穎指出，從數據面分析，中信兄弟目前最大的問題在於投手環節，尤其是牛棚防線。去年的牛棚主力如呂彥青、王凱程與伍立辰近期都有大量失分的狀況。反觀過去控球較不穩定的陳琥與余謙，開季至今表現還算中規中矩。此外，新洋投黎克也已經出現2場大量失分的比賽，單從數據來看，投手戰力的不穩定性確實是球隊目前最大的痛點。在打擊部分，兄弟整體的攻擊數據其實並不差，但球評觀察到，陣容安排上有過度集中使用過去2、3年主力打者的傾向。對比目前各隊的狀況，許多球隊開始增加非主力或年輕潛力選手的上場時間，並收到不錯的成效。例如統一獅雖然面臨林安可離隊，以及陳傑憲、林佳緯受傷的窘境，但被迫啟用過去的二線選手如朱迦恩、田子杰、潘磊，反而打出優異成績。富邦悍將陣中的林岳谷開季表現亮眼，張洺瑀在獲得重用後也有不錯的發揮。各隊透過啟用非主力選手，成功加深了野手的陣容深度。中信兄弟目前真正獲得較多上場機會的年輕、非主力選手僅有許庭綸，其餘大多仍是過去奪冠時期的主力班底。但謝岱穎也強調，這可能與岳政華、許基宏目前不在陣容中有關，導致攻擊效率不如預期。總教練平野惠一有嘗試將原本擔任開路先鋒表現不錯的王威晨拉到中心棒次，但球隊今天最終仍以些微差距落敗，變陣成效還有待觀察。球評總結，兄弟並非刻意不使用板凳選手，而是農場中雖然有不少養成不錯的年輕球員，但在目前的調度模式下，這些好手確實缺乏上場證明自己的機會。平野教練的後續調度與球隊的整合，或許還需要再多給一點時間來磨合。