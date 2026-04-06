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▲富邦悍將林哲瑄引退儀式，Podcast《股癌》主持人謝孟恭以神秘嘉賓的身份登場，讓林哲瑄腦袋一片空白。（圖／記者朱永強攝,2026.4.6）

中華職棒富邦悍將外野手「釣蝦」林哲瑄今（6）日正式高掛球鞋，結束20年職業球員生涯，在引退儀式中，Podcast《股癌》主持人謝孟恭以神秘嘉賓的身份出席，林哲瑄會後笑說，有見到偶像的感覺。他笑說，原本對引退儀式還沒什麼感覺，沒想到學弟陳真暴雷，讓他腦袋一片空白，「要見到本人，還蠻奇妙的，不然其實剛開始也沒有要引退的感覺。」Podcast《股癌》主持人謝孟恭今日以神秘嘉賓的身份出席林哲瑄引退儀式，林哲瑄在致詞時也特別感謝《股癌》撫慰他的心靈，「在這些壓力與傷痛交織，感謝謝孟恭，在我往返球場時刻，用聲音陪伴我，球場遇到低潮、迷惘，是你的分享讓我找回理性。」林哲瑄在引退儀式後，被問到看到謝孟恭的感想，他坦言有見到偶像的感覺，「我其實從小到大，也不會去特別追什麼偶像。因為其實聽他的節目，心裡也是會有很多感觸。我們球場上一定會遇到很多事情、遇到低潮，球隊狀況不好的時候，都是很多負面情緒。我覺得他的個性就是很灑脫，有什麼就講什麼，很樂觀的面對每一件事情，我也應該要向他學習。」林哲瑄聽著聽著就愛上了《股癌》，也當成心靈的寄託，今日引退賽，是2人第一次見面，「雖然IG有加好友，因為我2023年受傷時，陳禹勳請他拍影片給我，祝福我早日康復。」林哲瑄說，見到本人後覺得很有趣，「其實話也不多，也蠻緊張的，非常感謝他今天可以抽空來見證我引退賽，真的很感動。」林哲瑄笑說，原本對引退賽沒有很緊張，但學弟陳真卻在二軍提前暴雷，「陳真說，『那個《股癌》會來，球隊有特別邀請。」林哲瑄得知偶像要來，「完了，腦袋一片空白，就會有那種感覺，要見到本人，還蠻奇妙的，不然其實剛開始也沒有要引退的感覺。」