洛杉磯道奇隊超級巨星大谷翔平，不僅在賽場上展現「二刀流」神技，其私下謙遜與溫暖的品格也是他深受喜愛的原因。昨（6）日在作客華盛頓國民隊的比賽前，現場雖降下大雨，大谷翔平仍在大雨中特意停下腳步，為一名守候已久的小球迷送上驚喜「福利」，這幕暖心畫面被上傳至社群平台後，引發超過萬名網友感動淚推。
大雨擋不住熱情 大谷練習後主動走向小球迷
根據美媒《Newsweek》報導，當時因天候惡劣導致比賽延後開打，大谷翔平仍冒雨進行遠投等例行賽前訓練。就在訓練結束準備走回球員休息室時，大谷注意到場邊有一名在大雨中仍堅持守候的小男童。
大谷不僅沒有加速避雨，反而面帶微笑走向前，大方與該名少年合影，並隨手將剛剛練習使用的棒球親手送給對方。這份毫無架子的對應，讓在場媒體與網路球迷都給予好評。
美媒激賞「不只是球員」 網讚：世界最棒人類無誤
對此，《Newsweek》評論道：「這番舉動證明了為什麼大谷翔平不只是棒球史上最具競爭心的球員，更是最細心、最體貼的選手之一。他在繁忙的行程與惡劣天氣中，為小小粉絲創造了永生難忘的特別瞬間。」
MLB官方X（原推特）也隨即分享了大谷與少年的合照，瞬間引發網路熱議。球迷紛紛留言表示：「這就是他跨越國界與球隊隔閡，被所有人喜愛的原因」、「他不僅是現役最強球員，更是世界最高等級的人類」、「完全無法理解怎麼會有人討厭他」。
大谷翔平在追求卓越戰績的同時，始終不忘珍視每一位球迷的熱情。這份在細節中展現出的修養，正是他個人魅力的核心。無論是全壘打紀錄，還是雨中這顆溫暖的棒球，大谷翔平持續用他的行動，定義何謂真正的體壇典範。
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根據美媒《Newsweek》報導，當時因天候惡劣導致比賽延後開打，大谷翔平仍冒雨進行遠投等例行賽前訓練。就在訓練結束準備走回球員休息室時，大谷注意到場邊有一名在大雨中仍堅持守候的小男童。
大谷不僅沒有加速避雨，反而面帶微笑走向前，大方與該名少年合影，並隨手將剛剛練習使用的棒球親手送給對方。這份毫無架子的對應，讓在場媒體與網路球迷都給予好評。
美媒激賞「不只是球員」 網讚：世界最棒人類無誤
對此，《Newsweek》評論道：「這番舉動證明了為什麼大谷翔平不只是棒球史上最具競爭心的球員，更是最細心、最體貼的選手之一。他在繁忙的行程與惡劣天氣中，為小小粉絲創造了永生難忘的特別瞬間。」
MLB官方X（原推特）也隨即分享了大谷與少年的合照，瞬間引發網路熱議。球迷紛紛留言表示：「這就是他跨越國界與球隊隔閡，被所有人喜愛的原因」、「他不僅是現役最強球員，更是世界最高等級的人類」、「完全無法理解怎麼會有人討厭他」。
大谷翔平在追求卓越戰績的同時，始終不忘珍視每一位球迷的熱情。這份在細節中展現出的修養，正是他個人魅力的核心。無論是全壘打紀錄，還是雨中這顆溫暖的棒球，大谷翔平持續用他的行動，定義何謂真正的體壇典範。