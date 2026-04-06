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▲富邦悍將林哲瑄在引退儀式上，與父親林漢森留下珍貴合照。（圖／記者朱永強攝,2026.4.6）

▲富邦悍將林哲瑄在引退儀式，他會後透露，差點哭出來，但最後整理情緒撐過去。（圖／記者朱永強攝,2026.4.6）

▲富邦悍將林哲瑄結束20球員生涯，未來持續在悍將二軍培養外野新血。（圖／記者朱永強攝,2026.4.6）

中華職棒富邦悍將外野手「釣蝦」林哲瑄今（6）日正式高掛球鞋，結束20年職業球員生涯，引退儀式結束後，林哲瑄受訪透露，差點就哭出來，但有撐住。林哲瑄用「拚」去總結自己的職業生涯，「想用自身能力、態度感染隊友，整個球隊都可以是一個很正向的、全力以赴的態度去面對每一場比賽。」明（7）日林哲瑄將回到二軍，以悍將外野兼任跑壘教練的身份，持續替悍將培養新血。林哲瑄坦言，在引退儀式的過程中差點就哭出來，「但我就是頭稍微低一點，整理一下自己的思緒。」林哲瑄說，看到引退影片時，有觸動到他情緒，「整個生涯，我都用同樣的全力以赴方式，去完成每一球完成使命，我把自己奉獻給棒球。」林哲瑄說，有時候就在想為什麼要那麼拚命，「我學習的是不能怠慢自己，每次受傷阿公阿嬤也很難過，可是沒辦法啊！因為我最喜歡的就是棒球。只要身體還可以負荷，我就想用盡全力拚到最後一刻，這樣才不會有遺憾。」引退儀式尾聲，林哲瑄站在熟悉的中外野，用「再見接殺」結束球員生涯，而打出這球的人，是他的好戰友高國輝，但一開始林哲瑄站位比較淺，被高國輝吐槽「小看我」，「我想說近近的就好，因為距離看起來是真的很遠，然後他說我小看他。」結果高國輝第1球打太淺，林哲瑄不但沒有接球機會，還表示腿拉到，「他打得很前面，我本來就有點拉到，還好後面在能力範圍內接到那顆球，用自己最舒適、最瀟灑的方式就是完成這最後的接殺。」林哲瑄也說，第一次看到申皓瑋哭，「去年我宣布引退時，他說他有哭，可是都沒有看到。但今天就是第一次真的看到他流下眼淚。」林哲瑄笑說，當下看到申皓瑋哭，自己也差點落淚，「但還是把它硬撐過去。」除了一軍球員出席引退儀式，悍將二軍球員、後勤共50人搭大巴北上參與盛會，林哲瑄相當感謝學弟們，「明天他們還有比賽，還特地為我一路從嘉義搭車上來台北，見證我的引退賽。」林哲瑄說，接下來轉換身份，一樣會全力以赴，協助所有的隊友。林哲瑄用「拚」去總結自己的職業生涯，「想用自身能力、態度感染隊友，整個球隊都可以是一個很正向的、全力以赴的態度去面對每一場比賽。」明日林哲瑄將回到二軍，以悍將外野兼任跑壘教練的身份，持續替悍將培養新血。