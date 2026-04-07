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頂級大物區：阿庫夫鎖定前5順位、里德禁區封神

關鍵殺手區：穆林斯壓哨絕殺、斯蒂爾茲黑馬領航

得分機器區：埃文斯神射、奧維體能太逆天

逆襲老兵區：馬克驚天絕殺、希爾單場飆分

NCAA「三月瘋」之所以讓全球籃球迷瘋狂，不只是因為高強度的淘汰賽制，更因為這裡是準NBA新秀們身價翻倍的最佳舞台。隨著2026年NBA選秀大會臨近，不少球員在聚光燈下的強勢表現，直接將自己的選秀行情打到了新高度。以下盤點今年「三月瘋」中，表現最讓人為之驚豔、足以「逆天改命」的8位潛力新星。阿庫夫無疑是今年三月瘋的最大贏家。他在錦標賽中場均狂轟29.3分，並以場均6.4次助攻領跑SEC聯盟。有外國評論認為他結合了羅斯（Derrick Rose）的爆發力與厄文（Kyrie Irving）的終結手感，徹底粉碎了「只會得分」的質疑，目前已強勢擠入選秀前5順位的討論名單中。里德在首輪對陣傅爾曼大學時，繳出31分、27籃板、命中率80%的驚天數據，成為繼傳奇中鋒華頓（Bill Walton）後，首位在錦標賽達成「30+20」且命中率達8成的球員。這名攻防一體的禁區猛獸，可以說是已經牢牢鎖定NBA首輪秀的位置。值得一提的是，康乃狄克將在今日與密西根爭奪最終的金盃。身為9號種子愛荷華大學的靈魂人物，斯蒂爾茲一路率隊擊敗衛冕軍佛羅里達等強權殺進八強。雖然外線在賽程進行中一度失準，但他全能的場控能力與從二級聯盟打上來的韌性，讓他成為球探眼中最神祕且迷人的控球戰力。身為大一新生的穆林斯數據雖然沒那麼炸裂，但在八強戰交手傳統強權杜克大學時，投進了一記載入史冊的超遠壓哨絕殺。這種在大場面下的從容與「大心臟」特質，正是當今NBA球隊最渴求的天賦。埃文斯擁有讓NBA所有球隊垂涎的神射手感，無論是catch and shoot還是持球後乾拔樣樣精通。儘管在八強戰下半場手感冰冷，但他在錦標賽期間狂飆9記三分球的表現，足以證明他是這屆最強的純射手之一。場均26.5分的進攻火力加上超勁爆的身體素質，讓奧維在三月瘋期間大殺四方。雖然投籃姿勢還是有待加強，但他頂級的突破能力，或許會讓不少選秀中段順位的球隊蠢蠢欲動。德州大學能從附加賽一路逆襲，幾乎全是馬克一手扛起球隊。他在面對狀元大熱門迪班薩（AJ Dybantsa）領軍的楊百翰大學時毫不畏懼，並在16強砍下29分。儘管目前24歲的他算是「大齡新秀」，但他隨插即用的即戰力，對急需爭冠拼圖的NBA球隊來說極具吸引力。希爾在首輪爆冷掀翻北卡的比賽中獨拿34分，證明了自己頂級的擋拆進攻實力。雖然防守仍待磨練，但他決定再戰一年的消息若屬實，2027年的他將會是更高順位的熱門人選。