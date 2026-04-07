在NFL國家美式足球聯盟（National Football League）長年壟斷美國體育市場榜首的情況下，「誰是全美第二受歡迎的聯盟」始終是球迷與專家爭論不休的話題。美媒《The Athletic》最新報導認為，過去幾年聲勢一度下滑的MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball），靠著世界棒球經典賽（WBC）的全球熱潮、大谷翔平的巨星效應，以及成功的賽制改革，正強勢挑戰NBA二當家的寶座。
經典賽效應奏效 棒球正處於歷史巔峰
《The Athletic》報導指出，剛落幕的經典賽決賽，委內瑞拉與美國的史詩對決吸引了全球目光。費城人球星哈波（Bryce Harper）曾表示：「我認為棒球贏了。」紅襪新星安東尼（Roman Anthony）也認為棒球正處於前所未有的榮景。
數據確實會說話。2026年經典賽決賽在美國轉播平台福斯電視台（Fox Sports）吸引了1080萬人收看，足足是2023年決賽的2倍以上。除此之外，去年世界大賽在大谷翔平與道奇創造二連霸王朝的推波助瀾下，創下平均1570萬人的收視佳績，不僅是2017年以來的新高，還比2025年NBA總決賽的1020萬人平均收視還多上不少。
民調與現實的拉鋸 棒球球迷基數悄然領先
雖然NBA在社群媒體與文化影響力上目前還是處在領先的地位，官方Instagram追蹤數更是MLB的六倍之多，但在核心收視與民調表現上，棒球卻展現了驚人的韌性。報導中曬出2025年的最新體育民調，數據顯示MLB在一般球迷（61%）與資深球迷（15%）的比例上，均超越了NBA。
《The Athletic》報導中有專家分析，NBA是一個極度依賴「Highlight」與「網路話題」的聯盟，球星的知名度遠超球隊本身。MLB雖然在社群熱度上略遜一籌，但在實際進場觀賽人數與各地主場的忠誠度上更為扎實。數據指出，除了棒球休季的4個月外，美國人對MLB的興趣程度普遍高於NBA，這種穩健的基本盤就是棒球反攻的基石。
節奏變快、觀賞性更高 棒球找回榮景
兩大聯盟的年營收目前均維持在120億美元左右，展現出旗鼓相當的吸金能力，但投資者的偏好還是傾向籃球。目前NBA球隊的平均估值達55.1億美元，遠高於MLB的31.7億美元。報導中有經濟學家指出，NBA的高價值來自於它更年輕且多元的球迷結構，以及更具確定性的薪資上限管理制度。
幾年前，外界普遍預測MLB正逐漸老齡化並走向凋零，但近年來的規則改變（如投球計時器、ABS挑戰系統等）成功縮短了比賽時間，同時也提升了觀賞性。天普大學教授里茲（Michael Leeds）就指出：「棒球正在復興，評分、進場人數都在提升，現在是數十年來最強大的時刻。」
兩大聯盟的隱憂與契機
儘管目前MLB處於數十年來最強勁的復甦期，但前方的挑戰依然巨大。最直接的威脅來自2027年可能爆發的勞資談判與罷工風險。此外，道奇、洋基等豪門球團的稱霸，也引發了競爭平衡的隱憂。
反觀NBA，目前則是陷入球賽過於枯燥乏味的瓶頸。過度依賴三分球的比賽模式、球星頻繁的輪休，以及節奏冗長的賽季，都讓部分球迷感到疲乏。雖然NBA剛簽下天價轉播合約，顯示他未來還是有極高的商業價值。但如何修補比賽觀賞性，並在後詹姆斯（LeBron James）時代尋找下一個文化圖騰，或許會是NBA能否擋住棒球逆襲的關鍵。
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《The Athletic》報導指出，剛落幕的經典賽決賽，委內瑞拉與美國的史詩對決吸引了全球目光。費城人球星哈波（Bryce Harper）曾表示：「我認為棒球贏了。」紅襪新星安東尼（Roman Anthony）也認為棒球正處於前所未有的榮景。
數據確實會說話。2026年經典賽決賽在美國轉播平台福斯電視台（Fox Sports）吸引了1080萬人收看，足足是2023年決賽的2倍以上。除此之外，去年世界大賽在大谷翔平與道奇創造二連霸王朝的推波助瀾下，創下平均1570萬人的收視佳績，不僅是2017年以來的新高，還比2025年NBA總決賽的1020萬人平均收視還多上不少。
雖然NBA在社群媒體與文化影響力上目前還是處在領先的地位，官方Instagram追蹤數更是MLB的六倍之多，但在核心收視與民調表現上，棒球卻展現了驚人的韌性。報導中曬出2025年的最新體育民調，數據顯示MLB在一般球迷（61%）與資深球迷（15%）的比例上，均超越了NBA。
《The Athletic》報導中有專家分析，NBA是一個極度依賴「Highlight」與「網路話題」的聯盟，球星的知名度遠超球隊本身。MLB雖然在社群熱度上略遜一籌，但在實際進場觀賽人數與各地主場的忠誠度上更為扎實。數據指出，除了棒球休季的4個月外，美國人對MLB的興趣程度普遍高於NBA，這種穩健的基本盤就是棒球反攻的基石。
節奏變快、觀賞性更高 棒球找回榮景
兩大聯盟的年營收目前均維持在120億美元左右，展現出旗鼓相當的吸金能力，但投資者的偏好還是傾向籃球。目前NBA球隊的平均估值達55.1億美元，遠高於MLB的31.7億美元。報導中有經濟學家指出，NBA的高價值來自於它更年輕且多元的球迷結構，以及更具確定性的薪資上限管理制度。
幾年前，外界普遍預測MLB正逐漸老齡化並走向凋零，但近年來的規則改變（如投球計時器、ABS挑戰系統等）成功縮短了比賽時間，同時也提升了觀賞性。天普大學教授里茲（Michael Leeds）就指出：「棒球正在復興，評分、進場人數都在提升，現在是數十年來最強大的時刻。」
兩大聯盟的隱憂與契機
儘管目前MLB處於數十年來最強勁的復甦期，但前方的挑戰依然巨大。最直接的威脅來自2027年可能爆發的勞資談判與罷工風險。此外，道奇、洋基等豪門球團的稱霸，也引發了競爭平衡的隱憂。
反觀NBA，目前則是陷入球賽過於枯燥乏味的瓶頸。過度依賴三分球的比賽模式、球星頻繁的輪休，以及節奏冗長的賽季，都讓部分球迷感到疲乏。雖然NBA剛簽下天價轉播合約，顯示他未來還是有極高的商業價值。但如何修補比賽觀賞性，並在後詹姆斯（LeBron James）時代尋找下一個文化圖騰，或許會是NBA能否擋住棒球逆襲的關鍵。