我是廣告 請繼續往下閱讀

▲波蘭傳奇前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）在附加賽輸給瑞典後，恐將以僅參加過一屆世界盃的遺憾步入職業生涯末期。（圖／美聯社／達志影像）

▲在防守端，利物浦中場核心索博斯洛伊（Dominik Szoboszlai）所在的匈牙利因在小組賽不敵葡萄牙與愛爾蘭，早早無緣世界盃。（圖／美聯社／達志影像）

世界盃（World Cup）即將在2026年夏季點燃戰火，梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappé）等頂級球星已經準備好在北美爭奪榮耀。不過幾家歡樂幾家愁，不少世界級巨星因國家隊無緣闖進會內賽，只能淪為觀眾。美媒《Sports Illustrated》特別盤點了一套「缺席明星賽11人」陣容，這支球隊的豪華程度足以讓任何對手退卻，絕對是今年夏天最大的遺憾。本次名單中最大的受災戶莫過於歐陸傳統強權「藍衣軍團」義大利。在3月的附加賽中，義大利點球大戰不敵波士尼亞，隊史首次面臨連續三屆無緣世界盃的慘劇。這也意味著當今最強門神之一的多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）世界盃首秀最快要等到2030年。除了多納魯馬，中場核心巴雷拉（Nicolò Barella）與托納利（Sandro Tonali）同樣無緣世界盃。這群曾為義大利奪下2020歐洲國家盃冠軍的黃金一代，在世界盃的舞台上卻始終缺乏運氣。後防主力巴斯托尼（Alessandro Bastoni）更因在對陣波士尼亞的關鍵戰中領到紅牌，成為球隊出局的眾矢之的。進攻端方面，多位頂級「進球機器」的缺席最讓球迷心碎。波蘭傳奇前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）在附加賽輸給瑞典後，恐將以僅參加過一屆世界盃的遺憾步入職業生涯末期。此外，奈及利亞在點球戰不敵剛果，也讓效力於加拉塔薩雷的非洲球王歐辛翰（Victor Osimhen）再度錯失證明身價的機會。邊路好手同樣損失慘重。效力於曼聯的喀麥隆球星姆比烏莫（Bryan Mbeumo）、喬治亞「K7」克瓦拉茨赫利亞（Khvicha Kvaratskhelia）以及國際米蘭的頂級左後衛迪馬科（Federico Dimarco）通通榜上有名。儘管這些球員在職業聯賽表現呼風喚雨，卻受限於國家隊整體戰力，無法在最高殿堂馳騁。在防守端，利物浦中場核心索博斯洛伊（Dominik Szoboszlai）所在的匈牙利因在小組賽不敵葡萄牙與愛爾蘭，早早無緣世界盃。儘管他本季在俱樂部表現驚人，甚至被《Sports Illustrated》安排在這套遺憾名單的右後衛位置，但球迷仍無緣看見他在世界盃舞台展現遠射的絕技。這套由多納魯馬領銜，搭配巴斯托尼、迪馬科、巴雷拉、萊萬多夫斯基與歐辛翰等人的陣容，實力絕對具備世界盃四強水準。這份名單也再次印證了世界盃舞台的殘酷。