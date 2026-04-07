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▲富邦悍將曾峻岳現場測到160公里，賽後未被列入正式紀錄。（圖／記者朱永強攝,2026.4.6）

中華職棒富邦悍將昨（6）日在延長賽以5：4氣走中信兄弟，再度與統一7-ELEVEn獅並列龍頭，悍將後防線昨日特別搶眼，曾峻岳對決詹子賢時，現場測速槍亮起「160公里」紅燈，不過賽後未被列入正式紀錄；前役投出全場最快球速的是廖任磊，滿壘時對陳俊秀投出154公里的速球，是他繼2022年後，球速再次突破154公里。曾峻岳昨日在9局上平手的局面登板，僅用11就演出3上3下，送出2次三振，在對決詹子賢的過程中，現場測速槍一度亮出「160公里」的紅燈，讓現場球迷驚呼連連，不過電視轉播的Trackman顯示155公里，賽後聯盟的紀錄單上，並未將其列入正式紀錄，聯盟紀錄顯示，曾峻岳昨日最快球速153公里，目前生涯最速是2024年的158公里。值得一提的是，昨日全場最快球速並非由鄭浩均或曾峻岳所投出，而是10局上登板的廖任磊，滿壘面對陳俊秀時，第一顆球飆出154公里，也是廖任磊繼2022年後，球速再次突破154公里。廖任磊昨日雖然遇到滿壘危機，但讓陳俊秀敲出雙殺打，又對曾頌恩投出三振，有驚無險、安全下莊。最終悍將以1分之差在延長取勝，總教練後藤光尊賽後談到廖任磊的表現，「我是抱著信賴廖任磊的心情讓他上場的。雖然最後投到了滿壘，但他最後還是堅持住，以無失分收場，這讓我鬆了一口氣。」後藤指出，廖任磊到目前為止，較少在責任重大的位置投球，因此經驗還比較少，「希望他能透過這次經驗，一個一個去克服，未來能有更多的成長。」此外，悍將21歲新秀石梓霖前役中繼2.2局無失分，表現可圈可點，最快球速149公里，是他進入職棒後的最快速度。