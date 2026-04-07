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中華職棒富邦悍將昨（6）日在延長賽以5：4氣走中信兄弟，悍將前7局落後1分，直到張奕登板，加上王念好的安打帶動攻勢追平比分，在延長賽氣走兄弟。有趣的是，這是張奕、王念好組合的第3次逆轉勝，悍將總教練後藤光尊笑說，「那希望他（張奕）每場都可以出來丟。」3月31日，悍將作客亞太，前4局1分落後，第5局將比分追平，7局下張奕接替魔力藍投球，雖然被敲出二壘安打，但沒受到影響，單局飆出2K化解失分危機。8局上悍將展開攻勢，王念好一上場就敲二壘安打，隨後靠著葉子霆的適時安打，逆轉戰局，最終贏下勝利。4月3日，新莊主場開幕戰，悍將前5局1分落後，第6局將比分扳平，7局上張奕登板，演出3上3下，7局下王念好一上場就選到保送，最後靠著推進與張育成的致勝安打，跑回致勝分，張奕連2場登板拿下後援勝。前役前7局悍將1分落後，8局上張奕又登板，即便被敲出2安攻佔得點圈，他仍發揮出色的應變能力，讓兄弟留下殘壘，8局下兄弟換上左投呂彥青，一出局後王念好上場代打，並且敲出二壘安打，劉俊豪接替跑壘後，葉子霆敲安，悍將追平比數，最終在延賽取勝，張奕與王念好的組合第3度逆轉取勝。雖然張奕最終無關勝敗，但3度登板球隊都逆轉贏球，且都是由王念好發動攻勢，相當不可思議。悍將總教練後藤光尊昨日賽後直言是一場很棒的比賽，聽到張奕連3場登板球隊都逆轉勝，後藤笑說，「那希望他每場都可以出來丟。」外界認為張奕登板有種魔法，後藤搖搖頭，「「這個可能要去問他本人，我也不知道發生什麼事。」談到換上王念好代打的想法，後藤指出，「畢竟他在熱身賽對戰的時候有好表現，基於這點，我想他在心理上應該能佔據一些優勢，所以才派（王）念好上場。」