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NBA美國職籃（National Basketball Association）執教市場再傳震撼彈！根據《ESPN》記者Pete Thamel的最新報導，曾帶領丹佛金塊奪下隊史首冠的功勳教練馬龍（Michael Malone），已確定出任大學籃球名門北卡羅來納大學（UNC）的新任總教練。這項突如其來的簽約消息不僅讓北卡球迷欣喜若狂，也意謂著下賽季的NBA賽場將減少一位頂尖名帥。北卡大學在解雇前教練戴維斯（Hubert Davis）後，一直致力於尋找一位具備高度聲望的教練來重振這支老牌勁旅。原本外界盛傳北卡的頭號目標是今年打進最終四強（Final Four）的名帥洛伊德（Tommy Lloyd）或梅伊（Dusty May），但兩人都選擇留任原校；隨後傳出北卡屬意公牛隊總教練多諾萬（Billy Donovan）。然而，在雙方接洽陷入僵持之際，北卡果斷轉向與馬龍達成協議。現年54歲的馬龍，過去在金塊隊執教期間戰功彪炳，生涯累積471勝327敗，是金塊隊史勝場數最多的教練，更在2023年率隊奪得隊史唯一一座NBA總冠軍。他在離開金塊後轉任《ESPN》分析師與評論員，原先預期今年休賽季會有眾多NBA球隊爭相邀約，沒想到他最終選擇投身大學籃壇精英計畫。馬龍的入主也產生了連帶效應。根據名記Marc Stein報導，芝加哥公牛隊一直希望能留住多諾萬，而多諾萬原本打算在周日例行賽結束後才與北卡校方會面。如今隨著北卡宣布由馬龍接手，多諾萬重返大學聯賽的可能性已降至冰點，外界預期他將續留公牛執行剩餘合約。馬龍的加盟被視為北卡近年來最成功的招募之一。雖然馬龍長期在NBA執教，但其深厚的戰術素養與領導魅力，被看好能迅速適應大學籃球環境。對於馬龍而言，捨棄NBA的高薪邀約轉向執教大學名校，無疑是其職業生涯的一大轉折，他能否將金塊隊的冠軍文化帶入教堂山，全美籃壇都在關注。