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洛杉磯道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希，在台灣時間6日對陣華盛頓國民隊，儘管最終逃過敗戰，但他在5局內狂丟6分，讓整座大聯盟見證了天才神話破滅的悲涼。這場慘烈的失利，讓道奇隊的先發輪值陷入恐慌，更讓美國媒體《道奇國度》（Dodgers Nation）的資深記者柯洛瑪（Aaron Coloma）發出震撼警告，這位日本怪物投手的驕傲，恐怕正走向「先發失格」的屈辱命運，面臨隨時被降入小聯盟或放逐至牛棚的生存危機。昨日佐佐木朗希先發出賽徹底被打爆，3局下半，他先是投出致命保送，隨即被賈西亞（Luis Garcia）轟出一發粉碎信心的兩分砲。災難並未止步，4局下半面對強敵伍德（James Wood），朗希再度被轟出一記三分全壘打，領先優勢在瞬間化為灰燼。回顧他從春訓至今的慘淡表現，防禦率一度飆破15、四壞球滿天飛的失控狀態，讓道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽後受訪時，臉色凝重地發出冷酷警告。羅伯茲直言他的表現「非常不好」，並強硬表示：「現在已經是必須拿出結果的時候了！」儘管球團表面上仍維持對朗希的期待，但隨著賽揚名投史內爾（Blake Snell）的復出在即，道奇隊先發輪值的生存競爭已進入白熱化的殺戮戰場。記者柯洛瑪毒舌評論指出，朗希已經證明自己無法勝任大聯盟等級的先發重任。如果球團決定不將他降入小聯盟進行大改造，那麼將他徹底放逐至牛棚擔任救援投手，將是「極有可能發生」的殘酷現實。