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▲匹茲堡海盜隊超級王牌史金恩茲（Paul Skenes），驚人的主宰力讓道奇隊不惜開出天價籌碼等級的報價，試圖將其帶回洛杉磯。（圖／美聯社／達志影像）

日本二刀流巨星大谷翔平所效力的洛杉磯道奇隊，向來是美國職棒大聯盟各種瘋狂交易傳聞的核心焦點。近期美國媒體《新聞週刊》拋出了一個足以震驚全球體育圈的驚人劇本，為了換取匹茲堡海盜隊賽揚右投、全美最強王牌史金恩茲（Paul Skenes），道奇隊可能不惜親手拋棄「令和怪物」佐佐木朗希，將其列入這場天價交易籌碼名單中，引發各界熱議。現年僅23歲的史金恩茲在邁入大聯盟的第2年便奪下賽揚獎，被譽為球界頂尖的先發戰力。儘管他在本季開局遭遇些許亂流，截至台灣時間6日為止僅繳出1勝1敗、防禦率9.53的數據，但驚人的天賦仍讓洛杉磯道奇隊虎視眈眈。媒體分析指出，如果海盜隊最終意識到無法與斯基恩斯完成續約，道奇隊極有可能開出一份讓人無法拒絕的「金礦級」報價，試圖將這位渴望已久的超級巨星納入麾下，打造出一支足以統治大聯盟歷史的夢幻先發輪值。根據《新聞週刊》預測，若要成功換取史金恩茲，道奇勢必得付出極大代價。名單中除了農場頂級新秀席漢（Emmet Sheehan）、萊恩（River Ryan）以及潛力外野手迪波拉（Josue De Paula）與霍普（Zyhir Hope）外，最重要的核心籌碼竟然直指佐佐木朗希。報導直言，如果海盜隊提出要求，道奇隊極有可能必須將佐佐木朗希作為關鍵籌碼送出，甚至還得加上中心主力帕赫斯（Andy Pages）。面對這項驚天動地的交易傳聞，外界紛紛質疑洛杉磯道奇隊是否真的願意為了史金恩茲而徹底掏空農場，甚至拋棄才剛加盟不久的佐佐木朗希。儘管朗希近期在賽場上陷入「先發失格」的掙扎，但他身後的巨大商業價值與潛力依然不言而喻。道奇隊是否會為了短期的絕對戰力，而不惜毀掉與這位日本天才的關係，將這座「令和怪物」拱手送人，已成為全美媒體與球迷心中最懸疑、也最不忍直視的問號。