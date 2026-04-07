隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入尾聲，密爾瓦基公鹿隊的賽季也即將結束，但休息室內的煙硝味卻愈演愈烈。當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）近日傳出與球團高層關係降至冰點，甚至驚動聯盟調查。此外，他在受訪時公開讚揚波士頓塞爾提克主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）的執教文化，引發外界對他休賽季可能「出走」的無限聯想。
想與兄弟同台卻被攔？字母哥槓上球團申請聯盟調查
根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，阿德托昆博目前正積極進行復健，他私下受訪時明確表示，本季最大的目標之一就是能在例行賽結束前，與他的兄弟們一同在場上並肩作戰。然而，公鹿球團考量到季後賽與長遠健康，傾向讓他在剩餘「意義不大」的例行賽持續休戰。
這項決策徹底點燃字母哥的怒火。根據《Heavy Sports》報導，有消息指出字母哥已經向聯盟正式提出申訴，宣稱他在身體完全健康的狀況下被球團惡意阻擋參賽。他在社群媒體上發布練習照片並寫下：「我這輩子從不翹班，最好去打聽一下我的為人。」強硬表態自己早已準備好回歸賽場。
公開向綠衫軍主帥「示愛」！字母哥：那是贏球的文化
在與球團關係緊繃之際，字母哥受訪時的一段話更具挑釁的意味。他點名讚揚了塞爾提克總教練馬祖拉，認為他建立了一種「不找藉口」的冠軍文化。
「看看馬祖拉，他在塔圖姆（Jayson Tatum）受傷缺陣時從未找過藉口，他知道球員們能贏球。」字母哥感嘆道：「我的一切決定都基於贏球與文化。只要這裡有偉大的籃球組織，願意打無私的籃球，我就會留在這。但我認為有些人知道怎麼贏，有些人則不知道。」
豪門球隊伺機而動 「字母哥去哪兒」恐在夏日上演結局
隨著字母哥與公鹿的矛盾浮上檯面，全美媒體都在揣測這位兩屆MVP的未來。雖然塞爾提克因薪資空間與主力核心穩定，交易字母哥的可能性不高，但包括紐約尼克、金州勇士及邁阿密熱火都在市場上展現高度興趣。
公鹿老闆先前曾透露，若字母哥拒絕在合約最後一年簽下延長合約，球團將被迫將他放入交易名單。考量到字母哥對「贏球」的偏執，若公鹿無法在今年休賽季的補強展現競爭力並修補與球星間的裂痕，這場「字母哥保衛戰」恐將在今年夏天迎來終局之戰。
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根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，阿德托昆博目前正積極進行復健，他私下受訪時明確表示，本季最大的目標之一就是能在例行賽結束前，與他的兄弟們一同在場上並肩作戰。然而，公鹿球團考量到季後賽與長遠健康，傾向讓他在剩餘「意義不大」的例行賽持續休戰。
這項決策徹底點燃字母哥的怒火。根據《Heavy Sports》報導，有消息指出字母哥已經向聯盟正式提出申訴，宣稱他在身體完全健康的狀況下被球團惡意阻擋參賽。他在社群媒體上發布練習照片並寫下：「我這輩子從不翹班，最好去打聽一下我的為人。」強硬表態自己早已準備好回歸賽場。
公開向綠衫軍主帥「示愛」！字母哥：那是贏球的文化
在與球團關係緊繃之際，字母哥受訪時的一段話更具挑釁的意味。他點名讚揚了塞爾提克總教練馬祖拉，認為他建立了一種「不找藉口」的冠軍文化。
「看看馬祖拉，他在塔圖姆（Jayson Tatum）受傷缺陣時從未找過藉口，他知道球員們能贏球。」字母哥感嘆道：「我的一切決定都基於贏球與文化。只要這裡有偉大的籃球組織，願意打無私的籃球，我就會留在這。但我認為有些人知道怎麼贏，有些人則不知道。」
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隨著字母哥與公鹿的矛盾浮上檯面，全美媒體都在揣測這位兩屆MVP的未來。雖然塞爾提克因薪資空間與主力核心穩定，交易字母哥的可能性不高，但包括紐約尼克、金州勇士及邁阿密熱火都在市場上展現高度興趣。
公鹿老闆先前曾透露，若字母哥拒絕在合約最後一年簽下延長合約，球團將被迫將他放入交易名單。考量到字母哥對「贏球」的偏執，若公鹿無法在今年休賽季的補強展現競爭力並修補與球星間的裂痕，這場「字母哥保衛戰」恐將在今年夏天迎來終局之戰。