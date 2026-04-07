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芝加哥公牛隊於今（7）日宣布重大人事變動，正式解雇籃球事務副總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）與總管艾佛斯利（Marc Eversley）。這場高層大換血不僅終結了兩人對球隊長達數年的操盤，也反映出球隊所有權人對現有管理層執行能力與決策流程的極度不信任。根據《ESPN》記者Jamal Collier報導，公牛隊所有權人考慮重組管理層已達數周之久，而促使這項決定加速執行的關鍵，在於球隊交易換來潛力後衛艾維（Jaden Ivey）後竟隨即將其裁掉的荒謬決策。雖然管理層辯稱在交易前已做足功課，但所有權人對其決策過程存有巨大疑問。報導指出，卡尼索瓦斯與艾佛斯利不僅在全聯盟範圍內面臨「信用問題」，更早已失去公牛球迷的支持。消息人士透露，管理層與球隊其他部門之間存在嚴重的「脫節」。在2月交易截止日前，球隊送走多名老將換回7個二輪選秀權，卻未向內部說明長遠計畫。一名球隊內部人士直言：「沒人知道計畫是什麼，我們需要徹底清空過去，重新開始。」此外，卡尼索瓦斯與艾佛斯利長期聲稱是在「所有權人不願重建」的框架下工作，但管理層在處理拉文（Zach LaVine）、德羅展（DeMar DeRozan）等核心陣容時反應過於遲緩，最終導致球隊多年陷入平庸的泥淖。在管理層倒台之際，公牛隊仍表達出強烈意願想留住總教練多諾萬（Billy Donovan）。根據《ESPN》名記Shams Charania報導：「公牛隊希望只要多諾萬願意，他可以一直留在芝加哥。」然而，多諾萬的未來仍充滿變數。由於他在今年2月接連遭逢父親與岳母過世的打擊，聯盟內有猜測指出，這位60歲的名帥可能會選擇休息一年以重新評估職業生涯。此外，雖然公牛想留人，但多諾萬最終的身分未必是總教練，需視其個人意願而定。隨著職位空缺，現任灰熊隊總管勞埃德（Matt Lloyd）被點名為潛在的繼任人選。勞埃德的職業生涯正是從芝加哥起步，且在聯盟內享有極高評價，被視為能帶領公牛走出混亂、重新制定方向的理想人選。