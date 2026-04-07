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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊超級巨星大谷翔平，今（7）日隨隊客場挑戰多倫多藍鳥隊。這是大谷翔平自去年率隊在2025年世界大賽決戰多倫多後，首度踏上這片充滿肅殺氣氛的北國土地。不過，多倫多球迷顯然並未遺忘去年失去冠軍之痛，當現場播報大谷翔平以「第一棒、DH」的身分登場時，全場瞬間爆發出驚天動地的震耳噓聲，以此特殊方式「歡迎」這位曾經親手粉碎他們奪冠夢想的萬人迷，但大谷依舊保持微笑，情緒絲毫不受影響，讓美媒感到震驚。根據MLB官網藍鳥隊隨隊記者馬賽森（Keegan Matheson）在社群平台X上的描述指出，當道奇隊公佈先發打序，播報到大谷翔平以及明星外野手塔克（Kyle Tucker）的名字時，現場氣氛瞬間降至冰點，隨即被排山倒海的噓聲所吞噬。此外，同樣在場觀戰的《The Athletic》道奇隊隨隊記者阿爾戴亞（Fabian Ardaya）也證實，整場賽前球員介紹儀式中，承受最大負面情緒的正是大谷翔平與塔克兩人，顯見多倫多球迷對於去年世界大賽的失利依舊耿耿於懷。針對多倫多球迷的激烈反應，《橘郡紀事報》資深記者普蘭凱特（Bill Plunkett）則以諷刺的筆觸寫道：「向來以禮儀聞名的加拿大球迷，今天幾乎對每一位被唸到名字的道奇隊成員都報以無情的噓聲。」然而，普蘭凱特也觀察到了一個極其特殊的例外，那就是曾長期效力於藍鳥隊的主力強打赫南德茲（Teoscar Hernandez）。普蘭凱特指出，唯獨對赫南德茲，現場球迷實在無法狠下心來對這位昔日功臣報以噓聲，這也成為這場充滿敵意氛圍中唯一的溫馨畫面。回顧大谷翔平去年在多倫多進行的4場世界大賽關鍵戰役，他展現了極致的統治力，總計16個打數敲出5支安打，打擊率高達0.313。尤其是在第1戰的第7局，他曾對右外野轟出一記驚天動地的兩分砲，為球隊奪冠奠定勝基。面對今日多倫多球迷的「噓聲伺候」，大谷翔平在賽場上依然保持著冷靜且從容的姿態，展現了身為兩屆MVP與世界大賽冠軍得主的強大心理素質。